La serie de The Last of Us mostró 25 segundos de metraje en un nuevo reel de HBO Max. | Fuente: HBO Max

The Last of Us, la serie live action de HBO Max basada en el videojuego del mismo nombre, finalmente ha revelado un avance de lo podremos ver cuando se lance en la plataforma de streaming. La adaptación del aclamado videojuego desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Interactive Entertainment reveló 25 segundos de metraje pese a haber sido anunciado desde marzo de 2020.

El material de la serie fue revelado en un reel de las próximas producciones que se avecinan al catálogo de HBO Max en donde se incluyen títulos como Succession, The Idol, The White Lotus y otros más. Al final de la secuencia, la plataforma mostró en exclusiva la tan esperada producción después de más de dos años en desarrollo.

Una carta de amor para los fans de The Last of Us

Pese a lo corto que resulta, el teaser de la serie de The Last of Us mostró una adaptación bastante fiel del videojuego al formato televisivo, con una réplica exacta de los planos y los diálogos que podemos encontrar en la obra lanzada para PlayStation 3 allá por 2013. De hecho, el canal GamexPlain se animó a hacer una comparativa entre la versión remasterizada del juego y el metraje que se incluyó en el reel de HBO Max.

A continuación, puedes ver como las tomas con Pedro Pascal y Bella Ramsey -Joel y Ellie en la serie respectivamente- se asemejan demasiado a lo visto en el videojuego de The Last of Us, compartiendo diálogos, expresiones y hasta los mismos planos.

Más que solo una calca de The Last of Us

Hay que resaltar que si bien lo mostrado por HBO Max nos da una perspectiva de lo que los entusiastas de la franquicia pueden esperar, la adaptación de The Last of Us a serie televisiva no será totalmente fiel y se diferenciará en varios aspectos de su fuente. Tan solo en el adelanto de 25 segundos vemos como Joel enseña a Ellie a manejar una pistola cuando en el videojuego le ayudaba a manipular un rifle.

Además, el mismo Neil Druckmann, codirector y guionista de The Last of Us además de la cabeza del estudio Naughty Dog, declaró anteriormente que muchos de sus episodios favoritos de la serie se desviaban bastante de la historia original del título.

Dicho esto, es importante recordar que si bien el rodaje de la serie ya ha finalizado y podemos ver varias imágenes tanto del proceso como de los actores caracterizados, la serie live action de The Last of Us no tiene una fecha de estreno exacta aún. El teaser de HBO Max revela que llegará a su catálogo en algún momento de 2023.

