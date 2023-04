HBO trabaja en series basadas en 'Game of Thrones' y 'The Big Bang Theory'

'Game of Thrones' es una serie de drama y fantasía medieval desarrollada por David Benioff y D. B. Weiss y producida por la cadena HBO. 'The Big Bang Theory' es una comedia estadounidense estrenada el 24 de septiembre de 2007 y finalizada el 16 de mayo de 2019 por la cadena CBS. Fue producida por Warner Bros y Chuck Lorre. | Fuente: HBO Max

Una precuela de la exitosa serie Game of Thrones y una serie derivada de la cómica The Big Bang Theory llegarán en los próximos meses a Max, la plataforma de "streaming" anunciada este miércoles por el conglomerado de medios Warner Bros. Discovery tras fusionar HBO Max y Discovery+.

Aún se desconocen las fechas de estreno para estas producciones que, sumadas a una nueva serie del universo Harry Potter, sirvieron para estimular el interés de la audiencia por este recién lanzado servicio de video bajo.

¿Qué se sabe de estas nuevas producciones?

En el caso de la precuela Game of Thrones, titulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, está basada en las novelas de fantasía Dunk & Egg de George R.R. Martin y cuentan con él mismo como guionista y productor junto a Ira Parker, mientas que Ryan Condal y Vince Gerardis se desempeñan como productores ejecutivos.

La serie estará ambientada un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones, una época en la que los Targaryen ostentan el Trono de Hierro, a través de la historia de un "joven, ingenuo pero valiente caballero" y su escudero, resume la sinopsis oficial.

Además, HBO acaba de iniciar la producción de la segunda temporada de la otra precuela House of the Dragon y también se está preparando una serie derivada que versa sobre Jon Snow.

Con Young Sheldon (2017) en su sexta temporada, la comedia The Big Bang Theory regresa con otra producción derivada que se encuentra en fase de producción bajo la supervisión de Chuck Lorre, co-creador de la serie original.

Los detalles de la trama se mantienen en secreto para esta segunda producción de The Big Bang Theory, la creación de Lorre y Bill Prady que se emitió durante doce temporadas en la CBS acumulando 279 episodios desde 2007 a 2019.

Warner Bros. Discovery anuncia serie basada en Harry Potter

Warner Bros confirmó que está trabajando en una serie de televisión basada en los libros de Harry Potter que se estrenará en su nueva plataforma, Max.

La autora de los libros, J.K Rowling, será la productora ejecutiva de esta serie que pretende contar en una versión totalmente nueva, pero fiel a la historia original, las aventuras del joven mago y sus amigos.

"Harry Potter es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor y una sed perdurables por el mundo de los magos", dijo en un comunicado Casey Bloys, presidente de HBO y Max Content, quien añadió que la serie "profundizará en cada uno de los icónicos libros que los fans han seguido disfrutando durante todos estos años".

La serie basará cada temporada en un libro de la saga de Rowling, y se prevé que tenga una década de duración: "Será producida con el mismo arte épico, amor y cuidado por el que es conocida esta franquicia mundial", ahonda el comunicado.

Además, contará con un nuevo reparto, reemplazando así a los actores Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes dieron vida a los icónicos personajes principales en 2001 que marcaron generaciones enteras. (Con información de EFE)

