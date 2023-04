Este es el logo de la nueva app fusionada. | Fuente: Max

Luego de múltiples rumores y filtraciones, Warner Bros. Discovery reveló la que será la app fusionada entre las actuales HBO Max y Discovery+: Max.

El nuevo servicio de streaming ha sido revelado en medio de un evento mundial y la empresa tendrá bajo una única plataforma sus más grandes marcas como HBO, TNT, CNN, Animal Planet, Discovery, TLC y más.

HBO Max se convertirá en Max. Todos los originales de HBO, las series del momento, películas, realities y más. Próximamente recibirás información adicional sobre la fecha de lanzamiento en tu país. pic.twitter.com/0EOdqdW2Qi — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) April 12, 2023

El nuevo Max

HBO Max se convertirá oficialmente en "Max" cuando se lance en los EE. UU. el 23 de mayo.

Se describe como un destino único para contenido de todas las canalizaciones de Warner Bros. y Discovery, luego de la fusión de los dos gigantes de los medios en 2022.

Max estará disponible en tres niveles de precios:

Max Ad Lite

10 dólares al mes / 100 al año

2 transmisiones simultáneas, resolución de 1080p, sin descargas sin conexión, calidad de sonido envolvente 5.1

Max sin publicidad

16 dólares por mes / 150 al año

2 transmisiones simultáneas, resolución 1080, 30 descargas sin conexión, calidad de sonido envolvente 5.1

Max Ultimate sin publicidad

20 dólares por mes / 200 al año

4 transmisiones simultáneas, resolución de hasta 4K UHD, 100 descargas sin conexión, calidad de sonido Dolby Atmos

¿Qué sucede con los suscriptores existentes de HBO Max?

Cualquier persona que actualmente tenga una suscripción a HBO Max podrá usar Max al mismo precio que su membresía actual.

Todos los perfiles, configuraciones, historial de reproducciones y listas existentes de los planes actuales de HBO Max migrarán a Max en el lanzamiento.

En el caso de Discovery+, esta app aún seguirá como un servicio independiente, por lo que los usuarios tendrán la oportunidad de quedarse o simplemente trabajar bajo el nuevo formato.

Contenidos en Max

Los contenidos de las dos apps originales se mezclarán en Max.

“El servicio Max es un mosaico de contenido de gran alcance que no tendrá comparación en cuanto a la amplitud, el alcance y la excelencia de sus ofertas”, dijo Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content. “Somos únicos porque tenemos los mejores en todas las categorías en todos los ámbitos por cualquier medida, ya sean calificaciones, premios, fandom. Sabemos que podemos satisfacer cualquier antojo porque tenemos las marcas que la gente ama. En Max, encontrarán lo que quieren, cuando lo quieren”.

Los títulos recientemente anunciados incluyen una serie original ‘Harry Potter’, una fiel adaptación de la querida serie original de libros de JK Rowling, quien se desempeñará como productor ejecutivo; una serie de comedia derivada de ‘The Big Bang Theory’; una precuela original de HBO de ‘Game of Thrones’ ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’; una serie dramática basada en las películas de ‘The Conjuring’ y más.

Lastimosamente, aún no hay fecha para la llegada de la app a Latinoamérica.

