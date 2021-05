HBO y HBO GO: Conoce todos los estrenos y más novedades de su catálogo de mayo

HBO y HBO GO regresa con un catálogo recargado de nuevas películas, fines de temporada y más estrenos para el mes de mayo | Fuente: HBO

HBO y HBO GO regresa con un catálogo recargado de nuevas películas, fines de temporada y más estrenos para el mes de mayo. De "In Treatment" a "The Witches", el catálogo del mes de mayo nos promete variadas novedades.

Nuevas series:

"In Treatment" (23 de mayo)

La serie dramática ganadora del Emmy® vuelve para su cuarta temporada. La actriz ganadora del Emmy® Uzo Aduba (“Mrs. America”, “Orange is the New Black”) interpreta a la protagonista de la temporada, la Dra. Brooke Taylor, una terapeuta observadora y empática. Cuestiones como la pandemia global y los recientes grandes cambios sociales y culturales son el telón de fondo del trabajo de Brooke, mientras ella misma lidia con complicaciones en su propia vida personal.

Películas de estreno:

Protagonizada por Anne Hathaway y Octavia Spencer, la cinta ofrece una versión moderna del clásico libro sobre brujas que comen niños.

"Nueva York sin salida" | 1 de mayo

"La liga de la justicia oscura: Guerra en Apokolips" | 3 de mayo | Estreno en HBO Plus

"La rosa amarilla" | 7 de mayo | Estreno en HBO Mundi

"Una guerra brillante" | 15 de mayo

Último episodio:

"El día de manaña" | 10 de mayo

"The Nevers" | 16 de mayo

"Tu casa es mi casa" | 17 de mayo

"Mare of Easttown" | 30 de mayo

Última oportunidad de ver en HBO GO:

"Destroyer" | 2 de mayo

"The Mustang" | 5 de mayo

"Yesterday" | 6 de mayo

"Pokemón Detective Pikachu" | 12 de mayo

"The Course of la Llorona" | 14 de mayo

"At Eternity's Gate" | 18 de mayo

"Green Book" | 25 de mayo

Batman Rush" | 31 de mayo

"I Kill Giants" | 31 de mayo

"Tal vez una historia de amor" | 31 de mayo

Nuevos documentales:

Escravidão - Século XXI (5 de mayo)

El documental analiza, en cinco episodios, las condiciones que caracterizan el trabajo análogo del esclavo en el Brasil del siglo XXI. Coproducción con Filmes do Equador

The Crime of the Century (11 de mayo):

Dirigido por el ganador del Emmy® y del Oscar® Alex Gibney, es una implacable acusación a la industria farmacéutica, a los lobistas y a las reglamentaciones gubernamentales que permiten la superproducción, la distribución imprudente y el abuso de opioides sintéticos. El documental revela que la epidemia de opioides en los Estados Unidos es una crisis de salud pública con origen conocido.

