HBO anunció sus estrenos y nuevas temporadas para el 2021. | Fuente: HBO

La parrilla de HBO no deja de crecer este 2021. Tras confirmar que la plataforma HBO Max llegará a Latinoamérica en junio, WarnerMedia Latin America dio a conocer los estrenos del canal para este año.



El estreno de producciones desarrolladas en Latinoamérica y Europa, nuevas temporadas de galardonadas series y el lanzamiento de series documentales fueron algunas de las novedades presentadas.

Entre los regresos destacan "Succession" e "Insecure"; mientras que los estrenos llegan de distintas partes del mundo: la sueca "Beartown", la estadounidense "Mare of Easttown", la inglesa "The Nevers", la argentina "Entre hombres" y la brasilleña "El huésped americano" son algunas de ellas.

También se anunció el lanzamiento de la película "Twist", bajo el nuevo sello de HBO Latin America Movies, protagonizada por Michael Caine, Lena Headey y Raff Law.

Por otro lado, Gustavo Grossmann, líder de GE Networks para WarnerMedia Latin America, destacó la celebración del décimo aniversario de "Game of Thrones" anunciando que el canal realizará una serie de actividades al respecto. Hay que recordar que la esperada precuela "House of the Dragon" llegará en el 2022.

Descubre todos los detalles de los estrenos de HBO para el 2021.

NUEVAS SERIES

"MARE OF EASTTOWN". Protagonizada por Kate Winslet, es una historia de una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania en Estados Unidos que investiga un asesinato local mientras su vida se derrumba a su alrededor.

"THE NEVERS". Drama de ciencia ficción sobre un grupo joven de gente victoriana, en su mayoría mujeres, en Londres, que se encuentran manifestando algunas habilidades inusuales.

"BEARTOWN". Serie sueca de HBO basada en la novela bestseller del mismo nombre, de una pequeña comunidad.

"EL HUÉSPED AMERICANO". Serie brasileña con talento internacional, incluyendo a Aidan Quinn y Dana Delaney, sobre el viaje que emprende el presidente estadounidense Theodore Roosevelt en Brasil junto con el oficial del ejército brasileño Cândido Rondon, intepretado por Chico Diaz.

"ENTRE HOMBRES". La nueva miniserie argentina ambientada en Buenos Aires en los años 90 mostrará el submundo del crimen en un marco donde la división social toma protagonismo. El elenco está encabezado por Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi.

"SERGIO MENDES: IN THE KEY OF JOY". Documental sobre el reconocido cantante internacional Sergio Mendes, que incluye la participación de varias bandas y artistas de renombre internacional.

"TU CASA ES MI CASA". Documental del cantante brasileño Paulinho Moska.

Issa Rae se despide en la quinta temporada de "Insecure". | Fuente: HBO

NUEVAS TEMPORADAS

"SUCCESSION" (tercera temporada). Galardonado drama enfocado en las traicines y engaños entre Logan Roy y sus cuatro hijos, poderosa dinastía que controla uno de los conglomerados de medios más grandes del mundo.

"IN TREATMENT" (cuarta temporada). Programa emotivo y provocador, donde se crea una dinámica novedosa en torno a un hito de la sociedad moderna: la sesión de psicoterapia.

"HARD" (nuevos episodios). Sofía empieza a asentarse en su nuevo rol como dueña de una compañía de filmes porno, después de la muerte de su esposo.

"INSECURE" (quinta temporada). Aclamada por la crítica, se despide con su última entrega protagonizada por Issa Rae.

NUEVAS PRODUCCIONES

"AMSTERDAM". Nadia y Martín se quieren, pero su relación no funciona y deciden separarse amistosamente. El problema es que no saben qué hacer con su perro, Amsterdam, y terminan compartiendo custodia.

"ÁREA DE SERVICIO". Nacido en Brasil, pero criado en Portugal, Jacinto es un hombre de negocios que vuelve al país en búsqueda de informaciones sobre su madre, a la que no conoció. Hospedado en la mansión de una tía, empieza a convivir con los empleados pasando por situaciones increíbles y divertidas.

"EL JARDÍN DE BRONCE" (tercera temporada). Tras una implacable búsqueda, el arquitecto Fabián Danubio se reencuentra con su hija Moira, que había desaparecido sin dejar rastro. Sin proponérselo, emprende una nueva investigación en busca de un joven desaparecido.