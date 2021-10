Archie Yater protagonizará la nueva versión de "Mi pobre angelito" y también deberá defender su casa de dos malhechores. | Fuente: Disney +

"Mi pobre angelito" es una película clásica de la época navideña. La cinta que fue protagonizada por Macaulay Culkin en 1990 tendrá una nueva versión. Disney reveló el avance oficial de lo que será el remake de "Home Alone", y llevará el nombre de "Home Sweet Home Alone" (Mi pobre y dulce angelito) que será protagonizada por Archie Yater, la estrella de Jojo Rabbit.

Esta reboot se estrenará el 12 de noviembre a través de las pantallas de Disney + y el tráiler, que se acaba de estrenar, presenta un guiño a la antigua franquicia, cuando un policía llega a la casa de los Mercer y lleva en su placa el apellido McCallister en referencia a la familia de Kevin.

¿De qué se trata "Home Sweet Home Alone"?

La trama relata la vida de Max Mercer, un niño de 12 años que está castigado y se queda solo en casa durante las vacaciones, cuando su familia se va de viaje a Japón. Ahora debe trabajar para defender su hogar de una pareja casada que llega allí para robar una reliquia invaluable.

Esto dará lugar a desopilantes situaciones, pero a pesar del caos total y absoluto que se produce, Max finalmente se da cuenta que no hay lugar como el propio hogar.





¿Quiénes protagonizarán "Home Sweet Home Alone"?

1. Archie Yates será Max Mercer

2. Rob Delaney será Jeff (Uno de los villanos)

3. Ellie Kemper será Pam (Uno de los villanos)

4. Timothy Simons como Hunter

5. Pete Holmes como Blake

6. Ally Maki como Mei

7. Chris Parnell como el tío Stu

8. Aisling Bea como Carol

Fecha de estreno de "Home Sweet Home Alone"

Home Sweet Home Alone ('Mi pobre y dulce angelito') se estrena el próximo 12 de noviembre en exclusiva por la plataforma de streaming Disney Plus, y no saldrá en cines.

Tráiler de "Home Sweet Home Alone"

Disney reveló el avance oficial de lo que será el remake de Home Alone ('Mi pobre angelito'), y llevará el nombre de Home Sweet Home Alone (Mi Pobre y Dulce Angelito).

