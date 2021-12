"Hotel Transylvania: Transformania" | Fuente: Sony Pictures Animation

"Hotel Transylvania: Transformania", la cuarta y última entrega de la franquicia animada, está cerca de llegar a las pantallas. Después del retraso de su fecha de estreno, debido a la pandemia de la COVID-19, la película estará disponible en Prime Video a mediados de enero.

En esta nueva aventura, Drac y sus amigos se convierten en humanos y Johnny en un monstruo, por lo que el grupo deberá buscar una cura en el Amazonas antes de que sus transformaciones se vuelvan permanentes.

BAJA IMPORTANTE

Uno de los cambios más significativos de esta cinta es que Adam Sandler ya no pondrá su voz al Conde Drácula (Drac), tal como lo hizo en las tres películas anteriores. Sin embargo, Selena retomará su papel de Mavis, hija de Drac y también se desempeñará como productora ejecutiva del filme.

ACTORES QUE PARTICIPARON EN EL DOBLAJE

La película también cuenta con las voces de Andy Samberg (Johnny), Kathryn Hahn (Ericka), Steve Buscemi (Wayne), Molly Shannon (Wanda), David Spade (Griffin the Invisible Man), Keegan-Michael Key (Murray), Fran Drescher (Eunice), Brad Abrell (Frank), Asher Blinkoff (Dennis) y Brian Hull (Drac en reemplazo de Adam Sandler).

FECHA DE ESTRENO

Hotel Transylvania se estrenó por primera vez en 2012 y rápidamente se convirtió un éxito entre las franquicias familiares en Sony Pictures Animation. Las tres películas anteriores han recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo. Tras la postergación del estreno en cines (excepto en China), Sony vendió "Hotel Transylvania: Transformania" a la plataforma de transmisión de Amazon.

La fecha de estreno oficial para "Hotel Transylvania: Transformania" está contemplada para el próximo 14 de enero de 2022 a través de la plataforma Amazon Prime Video.

