'House of the Dragon' tendrá diez capítulos y estará basada en la novela "Fire &Blood", de George R. R. Martin. | Fuente: HBO Max

Existe gran expectativa por el estreno de 'House of the Dragon', la esperada secuela de "Game of Thrones", que amplía el universo creado por George R.R. Martin y busca alcanzar la popularidad de su antecesora.

La serie está ambientada 200 años antes de los hechos narrados en "Game of Thrones" y cuenta la historia de la Casa Targaryen, que destaca por su íntima relación con la especie de los dragones.

Precisamente, los avances viajan a la época en la que los Targaryen gobernaban Westeros; además, se menciona a varios personajes con nombres conocidos que juran su lealtad al rey Viserys y su heredera, la princesa Rhaenyra.

Los protagonistas

"House of the Dragon" tiene como personaje principal al conocido 'Rey Mendigo', interpretado por Paddy Considine. Él estará acompañado de Olivia Cooke como 'Alicent Hightower', Emma D'Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen y Matt Smith dando vida al príncipe Daemon Targaryen, entre otros.

Los creadores de la serie han tratado de olvidarse por completo de "Game of Thrones". Ninguno de sus personajes, dragones o escenarios (más allá del mítico trono de hierro) repiten en la secuela, que, sin embargo, será familiar para muchos seguidores de la saga.

¿Cuándo y dónde se estrenará 'House of the Dragon'?

La serie basada en la novela "Fire &Blood" de George R. R. Martin se estrenará en la plataforma HBO Max el domingo 21 de agosto y contará con 10 episodios en total; cada uno estará disponible los domingos subsiguientes.

El primer episodio se llamará "The Heirs of the Dragon" o "Los herederos del dragón", en español. El segundo se titula "The Rogue Prince" o "El príncipe rebelde", los episodios restantes aún no tienen título.

No será la única producción derivada del universo "Game of Thrones" que se estrene en HBO Max, que ya está desarrollando otra serie sobre la novela corta "Dunk and Egg", y no se descarta la creación de "The Nine Voyages", que trata acerca de los viajes marítimos de Corlys Velaryon.

¿A qué hora será el estreno de 'House of the Dragon'?

HBO Max, encargada de producir y distribuir la franquicia de 'Game of Thrones', publicó los horarios en Latinoamérica, España y Estados Unidos para el estreno del primer capítulo de 'House of the Dragon'.

Estados Unidos 9:00 p. m. hora del Este

México 8:00 p. m.

Puerto Rico 9:00 p. m.

Panamá 8:00 p. m.

Colombia 8:00 p. m.

Venezuela 9:00 p. m.

Ecuador 8:00 p. m.

Perú 8:00 p. m.

Bolivia 9:00 p. m.

Uruguay 10:00 p. m.

Paraguay 10:00 p. m.

Brasil 10:00 p. m.

Chile 9:00 p. m.

Argentina 10:00 p. m.

España 03:00 a. m. del 22 de agosto

