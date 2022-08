'House of the Dragon' logra la audiencia más grande para cualquier serie nueva original de HBO. | Fuente: HBO

'House of the Dragon', la esperada precuela de 'Game of Thrones', rompió récord de audiencia al atraer a casi 10 millones espectadores en el estreno de su primer episodio, convirtiéndose en el primer episodio de una serie más vista en la historia de HBO.

Según la cadena, la nueva producción del universo de 'Game of Thrones' fue vista en 9,99 millones de hogares en Estados Unidos, entre el canal HBO y la plataforma de streaming HBO Max. "Tuvo la audiencia más grande para cualquier nueva serie original en la historia de HBO", agregó la compañía.

Tomando en cuenta el estreno de 'Game of Thrones', que logró la atención de 4,2 millones de personas, 'House of The Dragon' se convierte en la amplia ganadora; sin embargo, su predecesora fue creciendo en popularidad hasta conseguir el récord de 17,9 millones de hogares.

Otras de las producciones de HBO que ha batido récord durante el 2022 fue Euphoria, la segunda temporada de la serie protagonizada por Zendaya, es la segunda más vista de todos los tiempos para la cadena.

"Fue hermoso ver a millones de fanáticos de 'Game of Thrones' volver a Westeros con nosotros", dijo Casey Bloys, jefe de contenido para HBO y HBO Max. Además, declaró que están "encantados con la respuesta positiva del público" y que esperan "compartir con la audiencia lo que el autor George R. R. Martin y los creadores de la serie prepararon para esta temporada".

George R.R. Martin sobre 'House of the Dragon': "Han hecho un gran trabajo"



George R.R. Martin, el autor y creador de "Game of Thrones", había adelanto su opinión sobre "House of the Dragon" en la Comic-Con de San Diego 2022. En un conversatorio, el escritor señaló que ha tenido "mucha suerte" que sus creaciones hayan caído en buenas manos para ser adaptarlas en la pantalla chica.

"Mis libros y mis personajes son como mis niños, así que cuando vendes los derechos de tus niños te preguntas cómo los tratarán. Pero he tenido mucha suerte, han hecho un gran trabajo", aseguró Martin ante miles de espectadores.

A pesar de ser el gran artífice de este universo, que llega tan solo tres años después del amargo final de "Game of Thrones", el propio Martin admitió que no ha visto el último episodio del mismo: "Solo he visto nueve de los 10 capítulos de la primera temporada", indicó.

'House of the Dragon', que tiene origen casi 200 años antes de 'Game of Thrones' y se centra en la familia de los Targaryen y su relación con los dragones, obtuvo críticas sólidas con una puntuación del 82% en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes.

