‘House of the Dragon’ cerró su primera temporada con un capítulo lleno de emociones para los fanáticos de la serie de HBO Max, precuela de la famosa ‘Game of Thrones’. Si bien hasta el momento ya se confirmó la temporada 2 de la producción, no se tienen detalles de su estreno, como la fecha en la que llegaría al streaming.

A continuación, algunas claves del episodio final de la temporada 1 de ‘House of the Dragon’.

[ALERTA SPOILERS]



El capítulo final de la primera temporada de ‘House of dragon’, titulado ‘La reina negra’, pone los cimientos para dar inicio a la esperada ‘Danza de los dragones’, la guerra civil de sucesión entre Rhaenyra y Aegon por el trono Targaryen, tras la muerte de Viserys.

La búsqueda de aliados de Rhaenyra al ver que Aegon II es coronado, lo que lleva a la muerte de Lucerys, príncipe hijo de Rhaenyra y jinete del dragon Arrax. Esa muerte es la que da inicio a la Guerra Civil Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones.

La muerte del joven príncipe se dio ya que para pedir apoyo de otros reinos, Rhaenyra envió a sus hijos, entre ellos Lucerys, a dar inicio con las negociaciones con las casas Baratheon y Stark. Montado en un dragón se dio inicio a un combate entre Lucerys y Aemond Targaryen, hermano de Aegon. La lucha se torna mortal, para pesar de Aemond, quien buscaba quitarle un ojo al joven.

El ritmo de esta primera temporada, a diferencia de ‘Game of Thrones’, llevó a que la esperada Danza de los Dragones llegará al inicio de la segunda temporada, luego de que la imagen final es la mirada con furia de la princesa Rhaenyra en búsqueda de venganza.



LO QUE SE SABE DE LA SEGUNDA TEMPORADA

'House of the Dragon' se desarrolla dos siglos antes de los eventos de 'Game of Thrones', y sigue la historia de la Casa Targaryen. Se espera que la segunda temporada de la serie seguirá la historia el desenlace del capítulo 10 de la primera temporada.

Aún no se ha confirmado el reparto, pero se espera que Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen) y Matt Smith (Príncipe Daemon Targaryen) repitan sus papeles, al igual que Fabien Frankel (Criston Cole) y Eve Best (Rhaenys Targaryen).

