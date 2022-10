El episodio debut de "House of The Dragon" alcanzó casi 10 millones de espectadores solo en Estados Unidos. | Fuente: HBO

HBO no tardó mucho en anunciar la segunda temporada de 'House of The Dragon' luego de romper récord de audiencia en el estreno de su primer episodio, el cual alcanzó casi 10 millones espectadores solo en Estados Unidos. Con la recepción más grande para cualquier serie original nueva en la historia de HBO, la compañía anunció que la precuela de 'Game of Thrones' regresaría con nuevos episodios.

"Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de 'House of the Dragon' ha logrado con la primera temporada. Nuestro elenco y equipo asumieron un gran desafío y superaron todas las expectativas, entregando un programa que ya se ha establecido como imperdible", dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO. "No podríamos estar más emocionados de seguir dando vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la segunda temporada", agregó.

Esto es todo lo que se sabe hasta ahora sobre la segunda temporada de 'House of the Dragon'.

Basada en la novela en 'Fire & Blood', de George R. R. Martin, 'House of the Dragon' se desarrolla dos siglos antes de los eventos de 'Game of Thrones', y sigue la historia de la Casa Targaryen, mientras desatan una guerra civil sobre quién debería heredar el trono tras la muerte del Rey Viserys I (Paddy Considine). Si bien no sabe qué tan lejos llegará la primera temporada del libro, se espera que la segunda siga la historia el desenlace del capítulo 10 de la primera temporada.

Se espera que el elenco clave regrese

Aún no se ha confirmado el reparto, pero se espera que Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen) y Matt Smith (Príncipe Daemon Targaryen) repitan sus papeles, al igual que Fabien Frankel (Criston Cole) y Eve Best (Rhaenys Targaryen).

También se espera el regreso de los actores que interpretan a la próxima generación de los Targaryen: Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) y Phia Saban (Helena Targaryen). Es probable también el regreso de Harry Collett (Jacaerys Velaryon), Elliott Grihault (Lucerys Velaryon), Baela Targaryen (Bethany Antonia) y Rhanea Targaryen (Phoebe Campbell).

No estarían en la segunda temporada las versiones más jóvenes de Rhaenyra y Alicent, interpretadas por Milly Alcock y Emily Carney, respectivamente. Sin embargo, el creador Ryan Condal no descartó del todo sus futuras apariciones.

Miguel Sapochnik, showrunner de 'House of the Dragon', no regresará para la segunda temporada

Miguel Sapochnik se retira. Según Hollywood Reporter, "las fuentes dicen que Sapochnik está saliendo del programa después de dedicar tres años agotadores de esfuerzo a la precuela de 'Game of Thrones'". Ryan Condal ahora será el único showrunner de 'House of Dragon' y trabajará en estrecha colaboración con el co-creador George R.R. Martin.

"Trabajar dentro del universo de Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio", dijo Sapochnik en un comunicado. "Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la primera temporada y encantado con la reacción entusiasta de nuestros espectadores. Fue increíblemente difícil decidir seguir adelante, pero sé que es la elección correcta para mí, personal y profesionalmente", dijo Sapochnik en un comunicado.

Se espera que los Stark estén en la segunda temporada

La primera temporada se centra estrictamente en solo tres casas: los Targaryen, los Velaryon y los Hightower. Pero a medida que la guerra estalla, más familias de Westeros se involucrarán en el conflicto, incluyendo a los Stark, la familia en el corazón de 'Game of Thrones'. En la novela 'Fire & Blood', Cregan Stark, el actual Señor de Winterfell, jugará un papel importante.

Con suerte, la segunda temporada de 'House of the Dragon' se estrenará en un par de años, pero HBO aún no ha confirmado nada sobre la fecha de lanzamiento. El rodaje está programado para 2023, por lo que es posible que no veamos la segunda temporada hasta 2024.

