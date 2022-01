Hilary Duff y Chris Lowell protagonizan "How I Met Your Father" que se estrena en marzo por Star Plus | Fuente: 2021 Hulu | Fotógrafo: Patrick Wymore

La muy esperada serie original “How I met your Father” estrenará sus primeros dos episodios el 9 de marzo, exclusivamente por Star Plus, para Latinoamérica. La serie será protagonizada por la actriz Hilary Duff.

En un futuro cercano, Sophie (Hilary Duff) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta de regreso al año 2021, donde Sophie y su muy unido grupo de amigos están tratando de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

El equipo detrás de "How I met your Father"

Escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, "How I Met Your Father" cuenta con la producción ejecutiva de Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman y Adam Londy, y es una producción de 20th Television.

La serie está protagonizada por Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, con las participaciones especiales de Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes y Josh Peck.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.