"How I Met Your Father", la nueva serie protagonizada Hilary Duff, rindió un homenaje al actor Bob Saget, quien murió el pasado 9 de enero a los 65 años de edad. Sobre el final del capítulo de estreno, los realizadores del spin-off estadounidense, pusieron una dedicatoria en memoria de la estrella de "Tres por tres".

Como se recuerda, Saget se encargó de prestar su voz al Ted Mosby del futuro en la serie original, "How I Met Your Mother" durante sus 9 temporadas. Precisamente Josh Rador, quien se encargó de interpretar al personaje, usó sus redes sociales para dedicarle un mensaje al fallecido comediante, calificándolo como "el hombre más amable, encantador, divertido y solidario".

"Hay personas que dejan la tierra y estás obsesionado por todas las cosas que no les dijiste, todo el amor que no se expresó. Afortunadamente ese no fue el caso con Bob. Nos adorábamos y nos lo decíamos. Estoy infinitamente agradecido de que "How I Met Your Mother" haya puesto a Bob Saget a mi vida. Escucharé su voz en mi cabeza por el resto de mis días", agregó.

#HIMYF paid tribute to Bob Saget at the end of the pilot. ♥️ pic.twitter.com/0I1O48fIPC — Emily Longeretta (@emilylongeretta) January 18, 2022

Mensajes de despedida

Al igual que Radnor, Alyson Hannigan, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris y los creadores de la serie, también recurrieron a las redes sociales para dedicarle unas líneas a Bob Saget. "Siempre fue tan amable, generoso e hilarante. Se fue demasiado pronto", dijo Neil Patrick Harris.

"El ingenio, la sabiduría y sobre todo, la amabilidad que los fans escucharon en la voz de Bob Saget (como Ted Mosby en el año 2030) no era una actuación. Así era Bob era realmente. Y es como todos nosotros en la familia de 'How I Met Your Mother' lo recordaremos siempre. Descanse en paz un humano realmente legendario. Se te echará de menos, Bob, porque se te quería mucho", le dedicaron Craig Thomas y Carter Bays, creadores de la serie.



¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Bob Saget?

El actor estadounidense Bob Saget, conocido por interpretar a Danny Tanner en la comedia televisiva "Full House" (1987-1995), falleció el pasado 9 de enero a los 65 años. El artista murió en un hotel de Orlando (EE.UU.) donde fue encontrado sin vida por las autoridades, señaló la oficina del sheriff del condado de Orange en Florida.

De acuerdo con los primeros reportes, Saget, habría muerto a consecuencia de un ataque al corazón o un derrame cerebral. Él fue encontrado acostado boca arriba en la cama con su brazo izquierdo descansando sobre su pecho mientras su brazo derecho estaba a su lado.

