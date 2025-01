Jonas Brothers alistan película navideña para streaming con canciones originales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Demasiado temprano para pensar en Navidad? Para los Jonas Brothers, no lo es. Tras conquistar al mundo con su gira que marcó su regreso a Perú después de 14 años, Kevin, Joe y Nick Jonas están listos para un nuevo reto: una película navideña. Los hermanos se han unido a Disney+ para protagonizar esta comedia festiva, que llegará al streaming en diciembre de 2025.

El anuncio se hizo oficial este martes por la mañana, acompañado de un divertido video en el que los Jonas recrean la famosa escena de Love Actually, protagonizada por Andrew Lincoln y Keira Knightley. Con carteles en mano, los hermanos declaran: "Lamentamos molestarte, pero estamos haciendo una película navideña que se estrenará durante estas fiestas en Disney+".

¿Qué sabemos de la película de los Jonas?

La película estará dirigida por Jessica Yu, ganadora del Oscar, conocida por su trabajo en Grey's Anatomy, 13 Reasons Why y This Is Us. Además, contará con los guionistas y productores Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, responsables de éxitos como Love, Simon. Los Jonas Brothers producirán junto a Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan; mientras que el nominado al Grammy Justin Tranter será el productor ejecutivo musical y estará a cargo de las canciones originales.

Según Variety, el proyecto lleva como título provisional Jonas Brothers Christmas Movie. La historia seguirá a los hermanos enfrentándose a una serie de obstáculos mientras intentan viajar de Londres a Nueva York para pasar la Navidad con sus familias. Esta será la primera película de ficción protagonizada por los Jonas Brothers.

Los Jonas Brothers y Disney

Los Jonas Brothers tienen una larga y exitosa historia con Disney. El trío de pop rock, conocido por éxitos como Burnin’ Up y más, lanzó su segundo álbum bajo Hollywood Records, un sello propiedad de Disney. Posteriormente, se convirtieron en una presencia habitual en Disney Channel, protagonizando las películas Camp Rock y su secuela, además de lanzar dos álbumes más con el mismo sello y protagonizar su propia serie en Disney Channel titulada Jonas.

Aunque la banda se separó en 2013, se reunieron seis años después con Sucker, que debutó en el puesto número 1 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en su primer sencillo en alcanzar esa posición. El álbum que le siguió, Happiness Begins, también alcanzó el primer lugar del Billboard 200. En 2023, los Jonas lanzaron su sexto álbum de estudio, The Album.

