Daisy Ridley en Star Wars: la secuela de 'El ascenso de Skywalker' sigue en marcha con nuevo guionista

Cinco años después del estreno de El ascenso de Skywalker, surgen novedades sobre la esperada secuela protagonizada por Daisy Ridley.

Mientras la nueva película del universo Star Wars, dirigida por Shawn Levy y con Ryan Gosling en negociaciones para protagonizar, avanza rápidamente, la secuela de El ascenso de Skywalker, liderada por Daisy Ridley, sigue en desarrollo. Según The Hollywood Reporter, el proyecto ahora cuenta con George Nolfi como guionista.

Sharmeen Obaid-Chinoy sigue confirmada como directora de New Jedi Order, una historia centrada en Rey Skywalker 15 años después de los eventos de El ascenso de Skywalker (2019). Según Deadline, la trama seguirá a Rey mientras lidera una nueva academia Jedi, explorando su legado como nieta del Emperador Palpatine.

Daisy Ridley, Oscar Isaac y John Boyega en 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'.Fuente: Lucasfilm

Los cambios en New Jedi Order

Entre los escritores que previamente trabajaron en esta historia se encuentran Damon Lindelof (Watchmen, Lost), Justin Britt-Gibson y Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Knight tomó las riendas del guion en abril de 2023, cuando Daisy Ridley fue oficialmente anunciada como parte del elenco, pero abandonó el proyecto en octubre del mismo año.

Durante el festival SXSW de 2024, Ridley comentó a Deadline: “Sé algunas cosas sueltas” sobre la secuela. “Habrá nuevos personajes”, agregó. Sin embargo, admitió desconocer detalles sobre el regreso de personajes previos, incluyendo Kylo Ren, interpretado por Adam Driver, con quien Rey compartió una conexión clave en la trilogía.

En la película, Rey enfrenta a Palpatine en una batalla épica mientras lucha con su legado Sith y busca redención.Fuente: Lucasfilm

¿Quién es George Nolfi?

George Nolfi ha dirigido películas como The Adjustment Bureau (2011) y Birth of the Dragon (2016). También ha escrito los guiones de La gran estafa 2 y Bourne: El Ultimátum. Entre sus proyectos más destacados se encuentra The Banker (2020), un drama de época sobre racismo protagonizado por Anthony Mackie y Samuel L. Jackson, y Elevation (2024), un thriller postapocalíptico independiente.

Star Wars: El despertar de la Fuerza – Episodio VII, la cinta que catapultó a Daisy Ridley al estrellato como Rey, sigue siendo la película más taquillera en la historia de Estados Unidos, con $936.6 millones, y la quinta más taquillera a nivel global, alcanzando $2.07 mil millones. Este año se celebra el décimo aniversario de su estreno.

