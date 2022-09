La audiencia de 'The crown' se dispara en todo el mundo tras la muerte de Isabel II | Fuente: Netflix

La muerte de la reina Isabel II motivó a los usuarios de Netflix a interesarse por 'The Crown', la serie que narra la vida de la monarca y su relación con familia real británica. Según la compañía, la producción protagonizada por Claire Foy y Olivia Colman, ingresó al Top 10 de la plataforma registrando 17,6 millones de horas de visualización.

Esta cifra la colocó como el séptimo programa de habla inglesa más visto de la última semana, superando la reciente temporada de 'Stranger Things'. Actualmente, 'The Crown' es parte del top 10 televisivo en 26 países, entre ellos México, Perú, Chile, Panamá, Italia, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Hong Kong, entre otros.

Por otro lado, las cifras de la empresa de análisis de datos Whip Media, recogidas por Variety, muestran que entre el viernes 9 de septiembre y el domingo 11 de septiembre, la audiencia de 'The Crown' en el Reino Unido aumentó más de un 800%. En Estados Unidos, la visualización se cuadruplicó en comparación con la semana anterior, y en Francia se triplicó.

'The Crown' narra la vida de la reina empezando a finales de la década de los 40 del siglo XX, antes de que su padre, el rey Jorge VI, muriera y ella ascendiera al trono. La serie se estrenó en el año 2016 y sus cuatro temporadas han sido todo un éxito de audiencia y crítica. Ganó 11 Emmys en 2021, incluyendo el de mejor serie dramática. La ficción también ganó dos Emmys en 2020, cinco en 2018 y tres en 2017.



'The Crown' detuvo temporalmente su rodaje tras la muerte de la reina Isabel II

Tras el fallecimiento este jueves de la reina Isabel II, la popular serie de Netflix, 'The Crown', detuvo temporalmente el rodaje de su sexta temporada "por respeto" a la difunta monarca.

"'The Crown' es una carta de amor para ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Espero que también dejemos de rodar durante un tiempo por respeto", afirmó el productor ejecutivo de la serie, Peter Morgan, en un breve comunicado difundido a la prensa especializada en Hollywood.

La plataforma Netflix cuenta con los derechos de esta serie que comenzó a emitirse hace seis años, cuenta ya con 21 premios Emmy y en su nueva entrega, prevista para noviembre, se enfocará en el legado de Isabel II en el siglo XXI.

A través del mensaje de Morgan, también guionista de la película 'The Queen' (2006), se comunica ahora que la grabación de la sexta temporada de 'The Crown' se interrumpe indefinidamente para guardar luto por el fallecimiento de Isabel II a los 96 años.

Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, quien asume el papel en la quinta temporada, son las actrices que han encarnado a Isabel II en 'The Crown'.

Por su parte, la galardonada intérprete londinense Helen Mirren, que protagonizó el filme 'The Queen', se pronunció en sus redes sociales sobre el acontecimiento y se definió como "orgullosa de ser isabelina".

"Lloramos a una mujer que, con o sin la corona, era el epítome de la nobleza", continúa la publicación de Mirren en su cuenta de Instagram.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.