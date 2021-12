Las series más destacadas del 'streaming' en 2021 | Fuente: Netflix

El uso de servicios streaming ha ganado territorio en muchos hogares desde el confinamiento obligatorio por la COVID-19. Ante el encierro y la carencia de relaciones sociales, el empleo de este tipo de medios se ha convertido en una de las principales opciones de entretenimiento sin salir de casa.

Con la pandemia, las grandes productoras también se vieron obligadas a apostar por el streaming y estrenar sus producciones a través de plataformas como Netflix, Disney+, Star+, Amazon Prime y HBO Max, haciendo que esta propuesta se vuelva cada vez, más atractiva.

En esta nota, haremos una selección de las series que agitaron el streaming durante el 2021.



NETFLIX

LUPIN (Temporada 2)

Inspirado en las aventuras de Arsène Lupin, el caballeroso ladrón Assane Diop se propone vengar a su padre de las injusticias sufridas a manos de una familia adinerada.

LUIS MIGUEL (Temporada 3)

Luis Miguel, la serie explora la vida del cantante. Un recorrido de lo personal y profesional en el que se profundiza en la vida del artista desde que nació hasta convertirse en un icono de la música latina.

LA CASA DE PAPEL (Temporada 5)

Ocho ladrones toman rehenes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para cumplir con su plan.

COBRA KAI (Temporada 3)

Décadas después del torneo que les cambió la vida, se reaviva la rivalidad entre Johnny y Daniel. Esta secuela continúa la historia de las películas de Karate Kid.





SWEET TOOTH (Temporada 1)

En una peligrosa aventura por un mundo posapocalíptico, un niño mitad humano y mitad venado busca un nuevo comienzo acompañado de un arisco protector.

EL JUEGO DEL CALAMAR (Temporada 1)

Cientos de jugadores cortos de dinero aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Adentro les espera un premio irresistible con un riesgo mortal.

THE SERPENT (Miniserie)

En los setenta, los viajeros que exploran la "ruta hippie" del sur de Asia caen en las garras del cruel asesino Charles Sobhraj. Basada en hechos reales estremecedores.

YOU (Temporada 3)

Un joven profundamente obsesivo y peligrosamente seductor mueve cielo y tierra para instalarse en la vida de aquellas por quienes se siente cautivado.

MIDNIGHT MASS (Miniserie)

La llegada de un carismático sacerdote a una comunidad en decadencia trae consigo una serie de milagros, presagios misteriosos y un renovado fervor religioso.

ELITE (Temporada 4)

Tres jóvenes de la clase obrera asisten a una de las escuelas privadas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acaba en una tragedia.

THE WITCHER (Temporada 2)

Geralt de Rivia, el legendario brujo cazador de monstruos, gravita inexorablemente hacia su destino en un mundo de tormentos y humanas traiciones.

HBO MAX

AND JUST LIKE THAT… (Temporada 1)

El mundo y los personajes icónicos de Sex and the City son el punto de partida para esta nueva serie que encuentra a Carrie, Miranda y Charlotte navegando la compleja realidad de la amistad, la familia y la vida en Nueva York a los 50 años.

SUPERMAN & LOIS (Temporada 1)



Después de enfrentar a supervillanos, a caóticos monstruos y a extraterrestres, el Hombre de Acero y la famosa periodista Lois Lane regresan al idílico pueblo de Smallville para criar a sus hijos adolescentes, Jonathan y Jordan.

SUCCESSION: (Temporada 3)

Luego de su explosiva rueda de prensa, Kendall se apresura a encontrar una base de operaciones mientras Logan busca un puerto seguro.

HACKS (Temporada 1)

Hacks explora una oscura relación que se establece entre Deborah Vance (Jean Smart), una legendaria comediante de Las Vegas, y una marginada muchacha titulada de 25 años (Hannah Einbinder).





THE OTHER TWO (Temporada 2)

Un muchacho que aspira a ser actor y su hermana Brooke, exbailarina profesional, buscan su lugar en el mundo mientras luchan con sus sentimientos sobre el salto repentino de su hermano Chase, de 13 años, a la fama de Internet.

LOVE LIFE (Temporada 2)

Anna Kendrick protagoniza esta comedia romántica que sigue a una joven neoyorquina en la búsqueda de la pareja ideal para ella. Cada episodio cuenta la enredada historia de los amores de Darby.

STATION ELEVEN (Temporada 1)

No existe el antes. Solo el ahora. Disfruta de un adelanto de la nueva serie de HBO Max inspirada en la exitosa novela "Estación Once".

DISNEY PLUS

LOKI (Temporada 1)

Loki, el Dios de las Mentiras, se aleja de la sombra de su hermano para embarcarse en una aventura que se desarrolla tras los acontecimientos de "Vengadores: Endgame".

HAWKEYE (Temporada 1)

Clint Barton y Kate Bishop disparan flechas mientras evitan convertirse ellos mismos en el blanco cuando la situación cambia.

THE BEATLES: GET BACK (Documental - serie)

El documental muestra material de archivo inédito de la realización de "Let It Be", el legendario álbum de estudio de los Beatles, así como su último concierto en directo como grupo desde la azotea de la calle Savile Row en Londres.

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER (Temporada 1)

Falcon y Winter Soldier son un dúo diferente que se unen para una aventura internacional que pondrá a prueba sus habilidades de supervivencia, así como su paciencia.

WANDAVISION (Temporada 1)

Con vidas suburbanas idealizadas, los seres superpoderosos Wanda y Vision comienzan a sospechar que nada es lo que parece.





AMAZON PRIME VIDEO

AMERICAN GODS (Temporada 3)

Shadow intenta escapar y afirmarse como un hombre independiente, echando raíces en la idílica ciudad nevada de Lakeside, Wisconsin. Ahí descubrirá un oscuro secreto mientras explora cuestiones de su propia divinidad.

THEM (Temporada 1)

Them es una serie de antología que explora el terror en Estados Unidos. La primera temporada, ambientada en los años 50, se centra en una familia negra que se muda de Carolina del Norte a un barrio de Los Ángeles. Su hogar se convierte en la zona de impacto donde fuerzas malévolas amenazan con burlarse de ellos, arruinarlos y destruirlos.

NUEVE PERFECTOS DESCONOCIDOS (Temporada 1)

La historia sigue a nueve personas muy distintas que llegan a Tranquillum House, un misterioso retiro de bienestar que promete una "transformación total".

THE UNDERGROUND RAILROAD (Temporada 1)

Basada en la novela ganadora al premio Pulitzer de Colson Whitehead, "El Ferrocarril Subterráneo" narra el desesperado intento de Cora Randall por encontrar la libertad en el prebélico sur.

APPLE TV

INVASIÓN (Temporada 1)

La Tierra es visitada por una especie alienígena que amenaza la existencia de la humanidad. Los eventos se desarrollan a través de los ojos de cinco personas mientras luchan por dar sentido al caos que se desarrolla a su alrededor.

PHYSICAL (Temporada 1)

Una mujer torturada apoya la carrera política de su marido mientras lucha contra sus demonios personales. Encontrará un camino poco convencional hacia su liberación a través del aeróbic.

TED LASSO (Temporada 2)

Un entrenador estadounidense de fútbol americano bastante peculiar es contratado para dirigir a un club de la Primera División de fútbol de Inglaterra. Sin ningún tipo experiencia, debe ingeniarse un plan para alcanzar el éxito.

DICKINSON (Temporada 2/3)

La escritora en ciernes Emily Dickinson explora las limitaciones de la sociedad, el género y la familia en el siglo XIX.

SERVANT (Temporada 2)

Una pareja de Philadelphia está de luto tras la trágica pérdida de su bebé, algo que ha creado fisuras en su matrimonio y que ha dejado la puerta abierta a que una misteriosa presencia entre en su hogar.

CALLS (Temporada 1)

Una sucesión de misteriosas llamadas telefónicas se vuelve cada vez más surrealista. Las conversaciones describen la historia de un grupo de desconocidos cuyas vidas se ven sumidas en el caos con la llegada de un evento apocalíptico.

FUNDACIÓN (Temporada 1)

El Dr. Hari Seldon y sus leales seguidores intentan preservar su cultura mientras la galaxia colapsa a su alrededor.

STAR PLUS

CHUCKY (Temporada 1)

La serie Chucky, basada en el popular personaje que se hizo famoso en las películas de terror, es una de las nuevas apuestas de Star Plus en Latinoamérica.