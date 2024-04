Amazon y Reese Witherspoon trabajan en una serie basada en la icónica película 'Legalmente rubia'

Reese Witherspoon está colaborando con Amazon en el desarrollo de una serie basada en su icónica película Legalmente rubia, la cual protagonizó en 2001, según informaron medios estadounidenses.

La exitosa película, que recaudó más de 140 millones de dólares en todo el mundo, tomará nueva vida gracias a Amazon Prime Video y la productora de Witherspoon, Hello Sunshine, conocida por series como The Morning Show en Apple TV+.

La serie de Legalmente rubia contará con la producción de Josh Schwartz y Stephanie Savage, reconocidos por crear series como Gossip Girl y The O.C., quienes también se encargarán de escribir esta nueva historia, cuya trama aún no ha sido revelada.

En el filme original de 2001, Reese Witherspoon interpretó a Elle Woods, una joven que, tras una ruptura amorosa, ingresa a Harvard para estudiar Derecho con el objetivo de recuperar a su exnovio. El éxito del personaje llevó a una secuela en 2003, donde participaron actores como Jennifer Coolidge, Bob Newhart y Sally Field.

Aunque en el anuncio adelantado por Deadline no se especificaron los actores que protagonizarán la serie ni si Witherspoon retomará su emblemático papel, el desarrollo de este proyecto responde a los esfuerzos de Amazon por crear nuevas producciones basadas en la propiedad intelectual adquirida tras la compra de MGM en 2022.

¿De qué trata Legalmente rubia?

Legalmente Rubia es una comedia estadounidense dirigida por Robert Luketic, estrenada en 2001. La película sigue la historia de Elle Woods, interpretada por Reese Witherspoon, una joven rubia y superficial que, tras ser dejada por su novio por considerarla poco seria, decide demostrarle que es capaz de ser una abogada seria y exitosa.

Elle se inscribe en la Facultad de Derecho de Harvard, donde enfrenta el escepticismo de sus compañeros y profesores debido a su apariencia y personalidad. Sin embargo, con su determinación y carisma, Elle desafía las expectativas y demuestra que ser rubia y "fashionista" no está reñido con la inteligencia y la dedicación.

A lo largo de la historia de Legalmente Rubia, Elle enfrenta diversos desafíos académicos y personales mientras lucha por probar su valía como abogada y encontrar su verdadero camino en la vida. La película aborda temas como la autoaceptación, el empoderamiento femenino y la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia.

La exitosa carrera de Reese Witherspoon

Reese Witherspoon es una de las más destacadas en la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera como actriz a una edad temprana y ha demostrado su versatilidad en una amplia gama de géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Ganó reconocimiento por su papel en la película para televisión The Man in the Moon (1991), cuando aún era adolescente.

Su carrera despegó con películas como Pleasantville (1998), Cruel Intentions (1999) y Election (1999), donde demostró su talento en roles diversos y desafiantes. En 2006, ganó el premio Oscar a la Mejor actriz por su interpretación en Walk the Line, donde interpretó a June Carter Cash. También ha recibido numerosos otros premios y nominaciones a lo largo de su carrera.

Además de actuar, Reese Witherspoon ha incursionado en la producción y la dirección. Fundó su propia compañía de producción, Pacific Standard, que ha producido películas aclamadas como Gone Girl (2014) y Wild (2014), esta última le valió una nominación al Oscar como productora. También ha dirigido la exitosa serie de HBO, Big Little Lies.

Por otro lado, la actriz es conocida por su activismo en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la industria del entretenimiento. Ha abogado por la representación femenina en el cine y la televisión, así como por el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

