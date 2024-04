"Bienvenido al mundo, ángel": Robert Pattinson y Suki Waterhouse tuvieron su primer hijo

Suki Waterhouse y Robert Pattinson se convirtieron en padres. Ambos actores británicos no pudieron contener la emoción y compartieron la foto de su primer hijo en sus redes sociales. Esto, luego de que en noviembre del año pasado, la propia Suki confirmó que estaba embarazada en un concierto en México.

El último jueves, Suki Waterhouse difundió, en su cuenta oficial de Instagram, una fotografía donde aparece sosteniendo a su bebé. "Bienvenido al mundo, ángel", fue la descripción que colocó la también cantante sin dar mayores detalles del nacimiento de su primer hijo junto a Robert Pattinson.

En la fotografía, se ve a Suki con el cabello despeinado usando una polera de lana gris y unos anillos. La pareja de Pattinson agarra a su bebé con los dos brazos. Una mano en la nuca y la otra en su cuerpo. La actriz no reveló el género de la criatura, quien luce un pijama con corazones.

"Felicidades, Suki. Muy feliz por ustedes dos", escribió Paris Hilton en uno de los comentarios. La cantante Selena Gomez, la modelo Camila Morrone, y las actrices Alyssa Milano, Lily Collins, y Nina Dobrev también saludaron a la pareja por su bebé.

Quien no se quedó atrás fue el propio Robert Pattinson. El recordado actor de la saga de Crepúsculo compartió la misma fotografía difundida por su pareja colocando un emoticón de corazón lo que demuestra el gran amor que siente por su primer hijo con Suki.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson expresaron su felicidad en redes sociales por el nacimiento de su hijo.Fuente: Instagram (robertpattinsonofficial)

Suki Waterhouse anunció su embarazo durante concierto en México

Suki Waterhouse ya había anunciado su embarazo. Fue durante un concierto en el Festival Corona Capital realizado en Ciudad de México el 19 de noviembre de 2023 que la actriz reveló que estaba en la dulce espera tras varias semanas de especulaciones.

“Había decidido llevar algo brillante hoy para intentar distraerlos de lo que me está sucediendo, pero no sé si está funcionando”, expresó Suki provocando el grito emocionado de los asistentes.

A principios de noviembre del año pasado, varios paparazis habían visto a Robert Pattinson y Suki Waterhouse paseando en Los Ángeles. No obstante, lo que más llamó la atención fue la pronunciada barriga de la cantante británica.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse comenzaron a salir el 2018

Robert Pattinson, de 37 años, y Suki Waterhouse, de 32, comenzaron a salir el 2018. Sin embargo, fue hasta diciembre del 2022 que el actor de Crepúsculo apareció junto a Suki Waterhouse en la alfombra roja de un desfile de ropa masculina de Dior en Egipto, siendo su primera aparición en público como pareja.

Cabe recordar que Suki Waterhouse mantuvo una relación de más de dos años con Bradley Cooper, con quien terminó el 2015. Tres años después, inició un romance con el intérprete de 'The Batman'.

"Estoy sorprendida de haber sido tan feliz con alguien durante casi cinco años (...) Siempre me pongo muy contenta cuando veo su nombre aparecer en mi teléfono o incluso cuando me manda un mensaje de texto, y creo que él siente lo mismo por mí. Siempre tenemos mucho que decir y lo encuentro muy gracioso", manifestó Suki a The Sunday Times.

