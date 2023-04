"Lilo & Stitch" narra la tierna amistad entre una niña hawaiana y un alienígena con forma de perro. | Fuente: Composición

Disney Plus sigue apostando por los live-actions a pesar de que ha tenido malos comentarios con algunas de sus películas como ‘La sirenita’. Esta vez, la plataforma buscará hacer historia con el clásico ‘Lilo & Stitch’.

Para ello, Disney reveló quién será la protagonista y se trata de Maia Kealoha, una niña nacida en Hawái. A pesar de no ser muy conocida, ha participado en concursos de belleza como Little Miss Kona Coffee.

El casting fue realizado por Rideback Ranch, luego de que lanzaran la convocatoria abierta en el mes de noviembre, para una niña que se pareciera a uno de los personajes más emblemáticos en la historia de Disney.

‘Lilo & Stitch’ es el primer protagónico de Maia Kealoha y el rodaje comenzará pronto ya que primero el equipo está trabajando en los efectos especiales debido a que la historia tiene alienígenas.

La compañía aún se encuentra en audiciones para conseguir el perfil ideal para interpretar el papel de Mertle, compañera de la clase de hula de Lilo en la película, que se caracteriza por su cabello pelirrojo.

Sobre el live-action de 'Lilo & Stitch'

Jon M. Chu, director de 'Crazy Rich Asians', será el encargado de rodar una nueva película de 'Lilo & Stitch' (2002), que en esta ocasión combinará actores de carne y hueso con efectos digitales creados por ordenador.

Dirigida y escrita por Dean DeBlois y Chris Sanders, la película original de 'Lilo & Stitch' narraba la tierna amistad entre una niña hawaiana y un alienígena con forma de perro. Ese largometraje recaudó 273 millones de dólares en todo el mundo, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Por el momento no se sabe si la nueva 'Lilo & Stitch' se estrenará en los cines o en el servicio de "streaming" (emisión en línea) Disney+. El "remake" de 'Lilo & Stitch' encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar películas de su catálogo, un movimiento que le dio muy buenos resultados en taquilla con los filmes 'Alice in Wonderland' (2010), 'Cinderella' (2015), 'The Jungle Book' (2016) o 'Beauty and the Beast' (2017).

El estudio ha estrenado proyectos similares como 'Mulan' (2020) 'The Lion King' (2019), del cineasta Jon Favreau; 'Aladdin' (2019), con Guy Ritchie como realizador; o 'Dumbo' (2019), del director Tim Burton.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!