Ed Sheeran ha lanzado hasta la fecha cinco álbumes de estudio, de los cuales el último fue "=". | Fuente: AFP / Disney Plus

Ed Sheeran compartió el primer tráiler de 'The Sum Of It All' (La suma de todo), su nueva serie documental que será estrenada por Disney Plus. Mostrando su lado más personal, el cantante rompe a llorar al hablar de los problemas de salud de su esposa Cherry Seaborn y de la muerte de su mejor amigo, Jamal Edwards.

El avance comienza con el artista hablando de su infancia y de cómo el trastorno de tartamudez lo afectó: "Ese tipo no nació para ser una estrella del pop. Es tan poco probable". Las imágenes de su niñez son intercaladas por clips donde el británico aparece en grandes estadios durante sus giras musicales.

Sin embargo, una de las secuencias que más ha conmovido a sus fans, se da cuando el artista habla de su mejor amigo, Jamal Edwards, productor musical e hijo de la estrella de 'Loose Women', Brenda Edwards, que murió trágicamente por una sobredosis a la edad de 31 años. El cantante lo describe como la persona que le dio su primera gran oportunidad.

Cherry Seaborn, esposa del intérprete de 'Perfect', también es una de las grandes protagonistas de la docuserie. En ella, la joven aparece embarazada de los dos hijos de la pareja, Lyra, de dos años y Jupiter, de 10 meses. "Todo en mí mejoró mucho cuando Cherry entró en mi vida", dijo el Ed antes de verse afectado por hablar de la salud de esposa.

Al final del tráiler, el artista aparece celebrando su cumpleaños, tocando en el escenario y riendo con sus amigos mientras dice: "la vida puede ser impredecible". Todo esto después de revelar que el primer sencillo de su nuevo álbum 'Subtract' será dedicado a su difunto amigo.

'The Sum Of It All' (La suma de todo) se estrenará el próximo 3 de mayo y estará dividido en cuatro partes donde Ed mostrará su duro camino hacia el estrellato.

Nuevo disco

El cantante británico Ed Sheeran pondrá a la venta el 5 de mayo su nuevo álbum "-" (el signo de la sustracción), en el que recoge "el miedo, la depresión y la ansiedad" que experimentó en 2022 cuando ocurrieron varias desgracias en su vida.



Sheeran hizo público el anuncio en Twitter, donde, junto a una foto de él trabajando hecha por la estadounidense Annie Leibovitz, cuelga la imagen de dos páginas de su diario en las que explica la inspiración tras su obra.

"Había estado trabajando en 'Subtract' durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debería ser", escribe.

"Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte", lo que le llevó a Ed Sheeran a crear nuevo material que reflejara sus "pensamientos más profundos y oscuros".

(Con información de EFE)

