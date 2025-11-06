'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' en streaming: cuándo y dónde ver online la película que inicia la Fase 6 del UCM

Interrumpimos la transmisión para anunciar: llegó Galactus… o mejor dicho, los Cuatro Fantásticos. La familia de superhéroes más icónica de Marvel aterriza en los hogares con Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ya disponible en Disney+.
La película inaugura la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y traslada la acción a una Nueva York retrofuturista, donde Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) deberán enfrentar a su mayor amenaza: Galactus, el devorador de mundos, y su heraldo Silver Surfer.
A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre Los 4 Fantásticos: Primeros pasos…
Mira el tráiler de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos a continuación...
¿De qué trata Los 4 Fantásticos: Primeros pasos?
En un mundo retrofuturista anclado en la estética de los años 60, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos nos presenta a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm mientras aprenden a dominar sus habilidades y, sobre todo, a mantenerse unidos.
Su prueba definitiva llega cuando Galactus, el devorador de mundos, y su heraldo Silver Surfer amenazan con borrar todo de la existencia. Pero la verdadera batalla no solo será por la humanidad… será por su propia familia.
¿Quiénes actúan en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos?
El elenco principal está integrado por:
- Pedro Pascal como Reed Richards / Mr. Fantástico
- Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible
- Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana
- Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Mole
- Ralph Ineson como Galactus
- Julia Garner como Shalla-Bal / Silver Surfer
- Matthew Wood como la voz de H.E.R.B.I.E.
- Paul Walter Hauser como Harvey Elder / Hombre Topo
- Natasha Lyonne como Rachel Rozman
- Sarah Niles como Lynne Nichols
¿Qué dijo la crítica sobre Los 4 Fantásticos: Primeros pasos?
La película ha sido bien recibida por la crítica. En Rotten Tomatoes, obtuvo un 86% de reseñas positivas de 385 críticos, destacando la química del elenco y su diseño retro. En Metacritic, tiene una calificación promedio de 65/100, con críticas “generalmente favorables”, mientras que el público de CinemaScore le otorgó una A−.
Críticos de medios como Variety y The Guardian elogiaron la decisión de omitir la historia de origen y centrarse en el grupo ya establecido, destacando su atmósfera de “fantasía retro” y la banda sonora de Michael Giacchino. The Hollywood Reporter resaltó la interpretación de Ebon Moss-Bachrach y la presencia imponente de Julia Garner como Silver Surfer.
¿Los 4 Fantásticos: Primeros pasos tiene escenas postcréditos?
Sí. La película incluye dos escenas adicionales.
La primera, a mitad de los créditos, muestra a Franklin Richards —hijo de Reed y Sue— cuatro años después de los eventos principales, recibiendo una misteriosa visita en casa. La segunda es un guiño nostálgico: una secuencia animada retrofuturista con la canción de apertura de la serie clásica de los años 60.
¿Cuándo se estrena Los 4 Fantásticos: Primeros pasos en streaming?
Tras su estreno en cines en julio de 2025, la película llegó oficialmente al catálogo de Disney+ el 5 de noviembre, permitiendo a los fanáticos revivir el inicio de la nueva etapa del UCM desde casa.