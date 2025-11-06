'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' en streaming: cuándo y dónde ver online la película que inicia la Fase 6 del UCM

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach lideran el regreso de la Primera Familia de Marvel. La película ya está disponible en Disney+.

Interrumpimos la transmisión para anunciar: llegó Galactus… o mejor dicho, los Cuatro Fantásticos. La familia de superhéroes más icónica de Marvel aterriza en los hogares con Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ya disponible en Disney+.

La película inaugura la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y traslada la acción a una Nueva York retrofuturista, donde Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) deberán enfrentar a su mayor amenaza: Galactus, el devorador de mundos, y su heraldo Silver Surfer.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre Los 4 Fantásticos: Primeros pasos…

Mira el tráiler de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos a continuación...

¿De qué trata Los 4 Fantásticos: Primeros pasos?

En un mundo retrofuturista anclado en la estética de los años 60, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos nos presenta a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm mientras aprenden a dominar sus habilidades y, sobre todo, a mantenerse unidos.

Su prueba definitiva llega cuando Galactus, el devorador de mundos, y su heraldo Silver Surfer amenazan con borrar todo de la existencia. Pero la verdadera batalla no solo será por la humanidad… será por su propia familia.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach protagonizan esta nueva adaptación del cómic.Fuente: Marvel Studios

¿Quiénes actúan en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos?

El elenco principal está integrado por:

Pedro Pascal como Reed Richards / Mr. Fantástico

como Reed Richards / Mr. Fantástico Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible

como Sue Storm / Mujer Invisible Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana

como Johnny Storm / Antorcha Humana Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Mole

como Ben Grimm / La Mole Ralph Ineson como Galactus

como Galactus Julia Garner como Shalla-Bal / Silver Surfer

como Shalla-Bal / Silver Surfer Matthew Wood como la voz de H.E.R.B.I.E.

como la voz de H.E.R.B.I.E. Paul Walter Hauser como Harvey Elder / Hombre Topo

como Harvey Elder / Hombre Topo Natasha Lyonne como Rachel Rozman

como Rachel Rozman Sarah Niles como Lynne Nichols

Joseph Quinn encarna a un Johnny Storm impulsivo y carismático, listo para incendiar el cielo como la Antorcha Humana.Fuente: Marvel Studios

¿Qué dijo la crítica sobre Los 4 Fantásticos: Primeros pasos?

La película ha sido bien recibida por la crítica. En Rotten Tomatoes, obtuvo un 86% de reseñas positivas de 385 críticos, destacando la química del elenco y su diseño retro. En Metacritic, tiene una calificación promedio de 65/100, con críticas “generalmente favorables”, mientras que el público de CinemaScore le otorgó una A−.

Críticos de medios como Variety y The Guardian elogiaron la decisión de omitir la historia de origen y centrarse en el grupo ya establecido, destacando su atmósfera de “fantasía retro” y la banda sonora de Michael Giacchino. The Hollywood Reporter resaltó la interpretación de Ebon Moss-Bachrach y la presencia imponente de Julia Garner como Silver Surfer.

Pedro Pascal interpreta a Reed Richards, el brillante líder de los Cuatro Fantásticos.Fuente: Marvel Studios

¿Los 4 Fantásticos: Primeros pasos tiene escenas postcréditos?

Sí. La película incluye dos escenas adicionales.

La primera, a mitad de los créditos, muestra a Franklin Richards —hijo de Reed y Sue— cuatro años después de los eventos principales, recibiendo una misteriosa visita en casa. La segunda es un guiño nostálgico: una secuencia animada retrofuturista con la canción de apertura de la serie clásica de los años 60.

Ebon Moss-Bachrach interpreta a Ben Grimm, el inseparable mejor amigo de Reed Richards y pieza clave de los Cuatro Fantásticos.Fuente: Marvel Studios

¿Cuándo se estrena Los 4 Fantásticos: Primeros pasos en streaming?

Tras su estreno en cines en julio de 2025, la película llegó oficialmente al catálogo de Disney+ el 5 de noviembre, permitiendo a los fanáticos revivir el inicio de la nueva etapa del UCM desde casa.

