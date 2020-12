Diego Madrigal (Miguel Tapia), Aron Hernandez (Jorge González) y Andrew Bargsted (Claudio Narea) serán los protagonistas de la próxima serie de Los Prisioneros . | Fuente: ANDRES PINA/PHOTOSPORT | Fotógrafo: ANDRES PINA/ATON CHILE

“El baile de los que sobran” se ha proyectado a lo largo de Latinoamérica por más de 30 años desde su lanzamiento. A diferencia de muchas otras bandas de rock, Los Prisioneros son tan actuales que los niños de hoy entonan las letras en los colegios de Chile. Ya no se trata de quién creció o vivió el momento con ellos, sino de los que se sienten tan cercanos a su música hasta la fecha a causa de una sociedad que nunca cambió del todo.

En este contexto político, social y pandémico, la historia de Los Prisioneros será llevada a la pantalla chica con una serie original de Movistar. RPP Noticias se comunicó con los protagonistas y la showrunner Joanna Lombardi, desde Chile, para conocer los detalles de esta producción internacional sobre las vidas de Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia.

Sergio Gándara y Leonora González, productores de las reconocidas series nacionales “El Reemplazante y Héroes Invisibles”, tienen a su cargo la producción en Chile. El guion está a manos de los chilenos Enrique Videla y Luis Barrales.

¿Qué la diferenciará de otros proyectos cinematográficos sobre la icónica banda de rock? Según cuenta Lombardi, al ser concebida para lanzarse en todo el continente tendrá un público más grande. “A partir de ahí, viene la decisión de los directores, por qué hay un peruano (Salvador del Solar) y un colombiano (Carlos Moreno)”, indica.

Claudio Narea, Jorge González y Miguel Tapia integraron originalmente Los Prisioneros.

Por otro lado, asegura que “Los Prisioneros” será una ficción de corte premium: con una menor cantidad de episodios y un interés más cercano al cine que a la televisión. Mientras que, por el guion, asegura que no tienen intención de contar una versión propia, sino un registro en base de “entender a cada personaje e incluir todos los puntos de vista”.

“En todo Latinoamérica, ‘El baile de los que sobran’ se ha convertido en el himno. No solamente en Chile, se ha cantado en Colombia, Perú y nos ratifica esta sensación que teníamos de estar contando una historia muy actual y necesaria”, agrega sobre la llegada la ficción luego de las crisis políticas que atravesó Latinoamérica en los últimos años.

LOS PROTAGONISTAS DE “LOS PRISIONEROS”

Diego Madrigal (Miguel Tapia), Aron Hernandez (Jorge González) y Andrew Bargsted (Claudio Narea) serán los rostros de la próxima serie “Los Prisioneros”. Al hablar de su primer acercamiento al famoso grupo originario de San Miguel con RPP Noticias, sus relatos coinciden en las canciones que oyeron durante la infancia, en la casa o el barrio, pero que –con el crecimiento– fueron entendiendo el trasfondo de sus letras y ritmos inolvidables.

“Mirar hacia atrás mi relación con Los Prisioneros es un ejercicio que ahora hago (…) Ahora son letras potentes con un contenido, una postura y una biografía que está súper bien plasmada”, señala Hernández, de 25 años. Mientras que Bargsted, de 27, los describe como una “potencia musical, artística y contingencia a nivel discursiva desde que es una banda transgeneracional”.

Madrigal, el menor del trío con 24 años, recuerda cómo sus padres o tíos escuchaban estos temas no solo por la melodía, sino por el significado que tenía para ellos. Un sentimiento que alguna vez solo fue de su país logró unir a Latinoamérica entera: “A mí me encanta que no solo pueda sentirme como acá en Chile, sino que se pueda trascender a Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, etc”.

"Los Prisioneros" será dirigida por Carlos Moreno y Salvador del Solar.

Este rol tan fuerte para las distintas generaciones caerá en los hombres de los tres actores chilenos, luego de ser escogidos entre audiciones con otros 140 jóvenes. Aunque no han tenido la posibilidad de conversar con los músicos Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, contemplan la gran oportunidad de hacer una versión más equilibrada en cuanto a la información recaudada de las mejores épocas de la agrupación de rock.

“Vamos a centrarnos más en esa información que está contenida en el guion y encarnar a esas personas en toda su humanidad, complejidad y dar cuenta de la importancia que tienen ellos como artistas. El efecto que tuvo su genialidad”, señala Andrew Bargsted, quien interpretará al famoso guitarrista de la banda en “Los Prisioneros”.

APRENDIERON A TOCAR PARA LA SERIE

Joanna Lombardi, a cargo del proyecto, resalta que lo más positivo de este año de pandemia fue que los actores principales (Diego Madrigal, Aron Hernandez y Andrew Bargsted) hayan podido tomarse el tiempo para construir la relación con los instrumentos que caracterizaron a los integrantes de Los Prisioneros. Ninguno de ellos sabía tocar antes de este proyecto.

“Hay un vínculo muy particular de un músico con su instrumento que, en el fondo, es su herramienta de trabajo. Casi como una extensión más de su cuerpo. Acostumbrarse a eso fue construir un vínculo real con un instrumento y, particularmente, no sabíamos tocar instrumentos”, dijo Hernandez, quien dará vida al líder de la banda. “Si yo ya hubiese sabido tocar bajo, lo hubiese sabido tocar a mi forma. Hay un camino dibujado que puedo seguir”.

“Los Prisioneros”, dirigida por Salvador del Solar y Carlos Moreno, empezará sus filmaciones en enero del 2021 y se lanzará a nivel internacional por la plataforma de Movistar Play en el segundo trimestre del próximo año.