La entrañable serie 'Malcolm in the Middle' regresa con nuevos capítulos y con el elenco original

La icónica serie Malcolm in the Middle (conocida en Latinoamérica como Malcolm) está de regreso, esta vez con cuatro nuevos episodios que traerán de regreso a la caótica familia liderada por Malcolm y sus inigualables dinámicas. Disney+ ha confirmado la participación de los protagonistas originales, lo que ha generado una ola de entusiasmo entre los fanáticos que crecieron viendo las hilarantes y conmovedoras historias de esta peculiar familia. Bryan Cranston, Frankie Muniz y el resto del elenco prometen revivir la esencia que convirtió a la serie en un fenómeno cultural desde su estreno en el año 2000.

Esta nueva etapa de la serie busca conectar tanto con quienes disfrutaron de las temporadas originales como con una nueva generación de espectadores. Con la incorporación de elementos modernos y una narrativa fresca, vuelve para explorar los retos y aventuras de la familia en un contexto contemporáneo. Los fans podrán descubrir qué ha sido de los personajes icónicos y cómo han evolucionado sus vidas, manteniendo el humor irreverente y el toque emocional que definieron al programa.

"Estoy tan emocionado de anunciar que después de 18 años volvemos con Malcolm in the Middle. ¡Prepárate, no podemos esperar a que todos vean lo que Malcolm y su familia han estado haciendo!", escribió Frankie Muniz en sus redes sociales.

El anuncio de esta producción exclusiva para Disney+ marca un nuevo capítulo para el streaming, que apuesta por revivir clásicos que han dejado huella en la televisión. El regreso de Malcolm in the Middle no solo promete risas y nostalgia, también la oportunidad de reflexionar sobre los cambios familiares y sociales desde que la serie original llegó a su fin en 2006.

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M — Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024

Frankie Muniz valora Malcolm in the Middle

Malcolm in the Middle, que duró siete temporadas a lo largo de seis años, seguía la vida de una familia disfuncional de los suburbios estadounidenses, conformada por seis personas con personalidades diversas: la madre autoritaria, el padre inmaduro, el hijo estudioso, el otro hijo problemático, etcétera.

Frankie Muniz reveló que no solía ver el programa "cuando estaba en marcha". "Pero ahora lo he visto con mi esposa [Paige Price]. Nosotros [vimos] los 151 episodios. Me di cuenta, vaya, eso es lo que estábamos haciendo. Puedo separarme de estar en él y verlo como un fanático. Me encantaría saber qué está haciendo la familia. Pero no sé, veremos qué pasa", dijo en entrevista con Fox News.

En agosto de 2020, en medio de la pandemia, el elenco de Malcolm in the Middle se reunió de manera virtual, a propósito del 20 aniversario del estreno de la serie. Los actores Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek (quien hizo el papel de la madre Lois) y Justin Berfield (el travieso Reese), se reencontraron vía Zoom.

Este reencuentro surgió a raíz de un evento organizado por Healing California (Estados Unidos), pero no llegó a grabarse. Sin embargo, quienes asistieron, mediante un pago, pudieron ver a los actores en vivo y en directo. Ellos volvieron a protagonizar el primer episodio de la producción de Fox Television.

