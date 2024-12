"Tengo problemas de salud mental": Jack Veal, actor de 'Loki', vive en la calle tras sufrir maltrato familiar

El actor de 17 años compartió una serie de videos en redes sociales anunciando que busca ayuda, no caridad. Asimismo, contó que tiene problemas psicológicos.

"Fui abusado en mi propia casa. Violencia física, abuso psicológico y demás", se le escucha decir a Jack Veal, actor conocido por interpretar a Kid Loki en la serie de Disney Plus, Loki. A través de su cuenta de TikTok, el artista de 17 años contó que vive en la calle tras tener problemas en casa y no tiene recursos para mantenerse.

"No tuve una buena educación, he luchado con problemas de salud mental, autismo, trastorno de déficit de atención, bipolariad y psicosis. No me puedo quedar con mis abuelos porque mi abuelo no se encuentra bien. No tengo ningún sitio a donde ir y necesito ayuda", agregó.

Asimismo, Jack Veal, quien también formó parte del elenco de The End of the F***ing World, de Netflix, reveló que los servicios sociales no le han brindado ayuda y ha estado durmiendo en un camión que no tiene lunas. "Está a dos horas de mi trabajo, así que tengo problemas para llegar hasta allí todos los días. Es difícil. La vida es dura". En el video mostró dónde se está quedando hasta que encuentre un lugar estable y pidió a sus seguidores que compartan el clip.

"Necesito ayuda, por favor, compartelo, no tienes que darme dinero, no necesito nada más que que hagas este vídeo viral. Seguiré subiendo contenido, por favor, necesito ayuda".

Jack Veal pide ayuda, no caridad

Tras recibir miles de mensajes de apoto, Jack Veal mencionó que se ha podido quedar en la casa de un amigo, pero resaltó que no quiere la caridad de la gente sino que la ayuda debe venir del estado.

"Tener 17 años, sin hogar y con problemas mentales es difícil. Y muchos me han contactado ofreciéndome un lugar en el que quedarme. Sin embargo, el objetivo es conseguir ayuda de la gente que se supone tienen que dármela, como los servicios sociales. Si voy de sitio en sitio no tendría ningún tipo de estabilidad y en el estado en el que me encuentro, necesito estabilidad".

"Agradezco a todos los que se ponen en contacto conmigo, peor lo mejor que puedes hacer es compartir, presionar todo lo que puedas. No se trata solo de mí, he visto muchos otros comentarios de gente que se siente identificada con lo que estoy pasando, eso es una mier**, no está bien. ¿Cuántos más niños tienen que pasar por esto para que las cosas cambien? Hagamos que cambien", finalizó.

Jack Veal ha participado en películas como The Favourite, The Corrupted, Come Away, My Name Is Lenny, y en los programas de televisión The Peripheral, Call the Midwife y Tin Star.

