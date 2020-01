Marvel cancela el rodaje de "The Falcon and The Winter Soldier" por terremotos en Puerto Rico

Cancelan el rodaje de "The Falcon and The Winter Soldier" por los terremotos en Puerto Rico. | Fuente: Marvel Studios

La franquicia de superhéroes Marvel tuvo que interrumpir el rodaje de su futura serie “The Falcon and Winter Soldier” por los terremotos que azotaron recientemente a Puerto Rico, ya que la producción tenía previsto instalarse durante varias semanas en la isla.



A pesar de que la filmación en Puerto Rico ha sido cancelada, el rodaje continuará en otras localizaciones aunque con una nueva fecha de estreno por determinar debido a los retrasos, informaron medios de comunicación especializados en la industria audiovisual.



Varios terremotos han hecho temblar a la isla de Puerto Rico en las últimas semanas, incluidos uno de gravedad el 7 de enero con una magnitud de 6,4 en la escala Ritcher, que se saldó con un muerto, y un segundo de 5,9 el 11 de enero.



Tanto el reparto de la serie como el resto del equipo tenían previsto aterrizar mañana para iniciar el trabajo.



"The Falcon and The Winter Soldier” será una de las series que Marvel prepara para la plataforma de streaming Disney+.



La trama seguirá varios eventos posteriores a los acontecidos en "Avengers: Endgame", el final de la saga "Avengers" que se convirtió en 2019 en la película más taquillera de la historia.



Tanto Falcon como Winter Soldier (Soldado de Invierno) ya aparecieron como personajes secundarios en ese filme y ahora sus intérpretes Anthony Mackie y Sebastian Stan repetirán su papel en la serie, que también contará con Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell.



Por su parte, en Puerto Rico el secretario de Estado, Elmer Román, informó este martes de que el número total de refugiados a causa de los terremotos que sacuden la isla caribeña desde hace días se sitúa en 8.460.



Román señaló que ya el 99 % de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) disponen de servicio eléctrico, mientras que el 98,7 % de los clientes se la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados cuentan con agua.



Respecto a la circulación, hay cuatro carreteras cerradas debido a daños estructurales sufridos a causa de los temblores que se vienen registrando en Puerto Rico desde el pasado 28 de diciembre. EFE