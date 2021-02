"WandaVision" adelantó una posible trama para "Capitana Marvel 2". | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” destaca como el mejor reinicio para la nueva fase de Marvel Studios tras el éxito de “Avengers: Endgame”. La serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany servirá de antesala para “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, pero esta no será la única cinta con la tenga conexión… El quinto episodio reveló una posible trama para “Capitana Marvel 2”.

¡Alerta! Spoilers más adelante

En el nuevo capítulo de “WandaVision” –titulado “En un episodio muy especial…”– los espectadores se sorprendieron con la aparición especial de Evan Peters como Pietro, el hermano de Wanda Maximoff. Sin embargo, el choque entre los X-Men y Avengers no es lo único que ha llamado la atención en esta ficción original para Disney+.

Y es que la segunda entrega de “Capitana Marvel” está relacionada directamente con un personaje importante: Monica Rambeau (Teyonah Parris). A ella la vimos por primera vez en la película con Brie Larson cuando su madre ayudó a la superheroína a salvar la Tierra. En la serie, regresa por el Blip y se da con la sorpresa que Maria Rambeau había muerto a causa del cáncer que padecía.

Cuando es desterrada por Scarlet Witch en “WandaVision”, la capitana Rambeau se une a Jimmy Woo y Darcy Lewis para estudiar la investigación que rodea al pueblo Westview, que continúa bajo el control de Wanda. Por ello, idean un plan para ingresar a la anomalía sin poner en riesgo su integridad.

“Podría haber eliminado a Thanos sola si él no hubiera iniciado un bombardeo. Nadie más estuvo cerca de hacerlo”, menciona Mónica Rambeau cuando el agente Jimmy cuestiona los poderes de la Bruja escarlata al haber cambiado a tal nivel de que, al parecer, solo procura recluirse en una sit comedy.

A lo que él responde con otro evento que sucedió durante la batalla contra Thanos: “Diría que la Capitana Marvel estuvo cerca”. Como se recuerda, en “Avengers: Endgame”, Carol Danvers tiene una entrada triunfal cuando el Titán Loco despliega su ejército desde el cielo y también tuvo un combate cuerpo a cuerpo contra él.

Así es como Darcy Lewis se unió a la conversación para consultarle si los poderes de la superheroína también provienen de una Gema del infinito. Rambeau mostró una expresión de incomodidad y terminó la conversación cambiando de tema: “No hablamos de ella, hablamos de Wanda”.

Aunque Monica Rambeau y Carol Danvers hayan sido cercanas en el pasado, puede que algo haya sucedido entre la década de los 90 y la actualidad para que hayan decidido distanciarse por completo. Cabe recordar que, su madre María fue su mejor amiga desde que ambas eran jóvenes pilotos, pero no se conoce si logró despedirse de ella antes de su muerte.

“CAPITANA MARVEL 2”

En noviembre del 2020, Marvel Studios anunció su calendario de proyectos televisivos y cinematográficos para los siguientes años. “Capitana Marvel 2” fue confirmada con la participación de Brie Larson, Teyonah Parris y la joven Iman Vellani dentro del elenco principal.

