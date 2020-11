"WandaVision" se ubicará después de la segunda película de "Doctor Strange". | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” y “Doctor Strange 2” estarán mucho más conectadas de lo que esperaban los fanáticos. Por lo que se espera, Disney Plus albergará la única producción de Marvel este 2020 luego de que la pandemia interrumpiera estrenos y rodajes, aplazando así el cronograma previsto en un inicio.

Según confirmó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, a Entertainment Weekly, la serie protagonizada por Elizabeth Olsen funcionará como una antesala de la segunda entrega con Benedict Cumberbatch que se estrenará en el 2022. De esta forma, asegura que Scarlet Witch tendrá un rol clave en toda la historia.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” será una de las próximas películas basadas en los cómics de la Casa de las ideas y consistirá en el primer filme de terror en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). No cabe duda de que, como el propio título indica –la locura–, habrá mucha conexión con lo que sucederá en “WandaVision”.

Puede que la crisis sanitaria haya golpeado duramente el calendario de Marvel Studios, pero la idea todavía es mantener la continuidad de su línea narrativa a pesar de que ambos lanzamientos tendrán casi dos años de separación, en el escenario de que la ficción de Disney Plus siga adelante con su estreno para este año.

LA LOCURA DE SCARLET WITCH

¿Por qué Scarlet Witch podría tener un rol central? Por los adelantos de “WandaVision”, se sabe que la superheroína estará atrapada en una realidad alternativa, donde ella y Vision tienen una familia y una vida en los suburbios estadounidenses. Incluso, EW reveló que todo el primer episodio fue grabado tal como una sit comedy (comedia de situación) en blanco y negro; y con un público en vivo.

Se infiere que Wanda Maximoff pierde el control de sus poderes en algún punto de la historia después de “Avengers: Endgame”, película en la que reaparece tras perder a su pareja. Es posible que la traumática muerte de Vision en sus manos dispare una crisis mental en el personaje, por lo que se vio en la necesidad de crear un mundo de fantasía para ser feliz.

Por el momento, Disney Plus no ha confirmado la fecha de estreno de “WandaVision” a pesar de que se había confirmado que llegaría antes de finalizar el 2020.

