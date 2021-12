Hawyenke | Fuente: Disney Plus

Los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ya disfrutan y especulan con teorías el posible desenlace de Hawyenke, la nueva serie de Marvel Studios que se estrenó el 24 de noviembre a través de Disney+.

La producción, una secuela de Avengers: Endgame, trajo de regreso a Clint Barton, el Vengador interpretado por Jeremy Renner. En esta nueva aventura, el superhéroe está acompañado de la joven Kate Bishop, personaje que llega al MCU de la mano de Hailee Steinfeld.

La serie cuenta la historia de la misión que Barton debe lidiar para reencontrarse con su familia a poco tiempo de la Navidad. ¿Qué sabemos hasta hoy sobre este personaje?

UN ARQUERO RECLUTADO

Se sabe muy poco sobre los orígenes de este agente de S.H.I.E.L.D. Experto combatiente y maestro de armas, estuvo presente en la llegada de Thor a la Tierra. También fue fundamental para sumar al servicio de inteligencia a Natasha Romanoff, mejor conocida como Black Widow.

Por sus extraordinarias habilidades como arquero, Nick Fury lo reclutó para formar parte de la Iniciativa Vengadores; sin embargo, terminó conspirando contra el proyecto debido a que su mente era controlada por Loki. Tiempo después, tras ser liberado, Clint Barton trabajó junto a sus compañeros para derrotar al Dios de los engaños.

PASO A PASO EN EL MCU

El personaje de Hawkeye hizo su debut en el MCU con un cameo en 2011 durante la película Thor, un año después volvió a aparecer en The Avengers: Los Vengadores. Pero no fue hasta el 2015 en Avengers: La era de Ultrón que Hawkeye emergió realmente como personaje.

"'En Avengers: La era de Ultrón', consolidaron su vida familiar. Creo que fue algo muy importante para los seis Vengadores originales. Tener esa familia secreta y anclarse en sus valores, eso fue un salto muy grande para el personaje", explica Jeremy Renner.

Al año siguiente, los fans fueron testigos del regreso del personaje en 'Capitán América: Civil War'. En 2019 reapareció en 'Avengers Endgame' para ayudar a los superhéroes a derrotar a Thanos. Sin embargo, durante los cinco años que precedieron a Endgame, Clint Barton pasó a la clandestinidad como Ronin.

"Perdió a toda su familia en el blip, y luego descargó su dolor, su odio y su tristeza contra todos los villanos del planeta. Cada uno lidió con esas pérdidas de manera diferente, Clint se dedicó a ser justiciero. Justificado o no, es un enorme peso el que lleva sobre sus hombros porque él sabía que se iba a desviar de su propio código moral", comenta Renner.

HABILIDADES EXTRAORDINARIAS

A diferencia de la mayoría de los Vengadores, Hawkeye no tiene superpoderes. Si bien se destaca por su habilidad con el arco y la flecha, su cualidad de persona 'común y corriente' lo convierte en uno de los superhéroes más interesantes de Marvel.

Además de tener una precisión extrema con el arco y la flecha, Hawkeye es un acróbata y combatiente entrenado en el ejército con una resistencia y agilidad excepcionales, sin duda, es uno de los mejores agentes de S.H.I.E.L.D.

MOMENTOS MEMORABLES

En su paso por el MCU, Hawkeye ha vivido varios momentos memorables. Por un lado, ha forjado un vínculo estrecho con Natasha Romanoff, ambos no sólo se convirtieron en fieles aliados, sino también en buenos amigos. Otro de los momentos más destacados del personaje fue cuando, bajo el control de Loki, Clint Barton robó el Teseracto y ayudó al Dios de los engaños a escapar, dejando al borde de la muerte a Nick Fury.

'En Avengers: La era de Ultrón', la gente también recordará el momento en el que los Vengadores conocieron a la familia de Barton. Fue tras la destrucción de una ciudad sudafricana en la batalla entre Iron Man y Hulk, Hawkeye llevó a los Vengadores a un refugio, su hogar secreto, donde conocieron a su esposa embarazada e hijos.

