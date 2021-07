La intro del capítulo 6 de "Loki" emocionó a los fans de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

El final de “Loki” trajo muchas sorpresas como el muy comentado debut de Kang, el Conquistador, la continuación que tendrá la serie en una segunda temporada o la conexión de la aventura del villano con otras películas de Marvel como “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”.

Pero no cabe duda que la intro del capítulo 6 de “Loki” fue uno de los momentos más emotivos en la ficción de Disney+. ¿El motivo? Todas las voces que se escucharon mientras pasaban las letras de Marvel Studios y luego en la escena inicial donde nos adentrábamos la sagrada línea del tiempo, compuesta por diferentes mundos.

“Wakanda Forever”, “Puedo hacer esto todo el día” y “¿Qué es el duelo si no un amor que persevera?” son algunas frases del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que se logran escuchar. Las voces pertenecen a Iron Man, Falcon, The Wasp, Black Panther, Ant-Man, Black Widow, Star-Lord, Thor, Capitán América, Hank Pym Capitana Marvel, Loki, entre otros más.

the intro of loki episode 6 is literally so beautiful. its a masterpiece pic.twitter.com/jy40THpHG9 — jamie (@hiddlesbubbles) July 14, 2021

Seguido de este guiño a los Avengers se oyeron palabras históricas de personales reales. “Un pequeño paso para el hombre…”, de Neil Armstrong en su histórica llegada a la Luna o el monólogo de Greta Thunberg sobre el cambio climático: “¡¿Cómo se atreven?!”. Además, se escucha a Malala Yousafazai, Nelson Mandela, Ellen Johnson-Sirleaf y Maya Angelou.

“Loki” llega a su final

En un esperado último episodio, “Loki” ofrece un final abierto para prologarse en una segunda temporada con el regreso del elenco original, entre ellos el protagonista Tom Hiddleston. A diferencia de las pasadas series televisivas de Marvel, el plan no consiste únicamente en tener una continuación en las películas, sino desarrollar una narrativa más larga.

Si bien la próxima entrega permitirá reencontrarnos con el Dios del engaño, esto no significa que no lo volveremos a ver en el cine. De hecho, la estrella británica aparecerá en la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, donde Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen tendrán roles centrales en una trama aún desconocida para el público.

“Loki”, la tercera serie de Marvel protagonizada por Tom Hiddleston, estrenó su final de temporada este 14 de julio a través de la plataforma Disney+.

