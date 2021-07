En la serie de Disney+, Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino) se atraen románticamente pese a sus diferencias. | Fuente: ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. | Fotógrafo: Marvel Studios

Aunque de manera algo extraña, “Loki” no ha decepcionado para los fans del romance en el género de superhéroes. Costaba entender que su protagonista pudiera encontrar el amor alguna vez en su larga vida, pero el momento le llegó tras conocer a un nuevo personaje de Marvel en la serie de Disney+.

¡Atención! Spoilers más abajo

Desde el tercer episodio, Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino) han demostrado tener una dinámica única y divertida en pantalla. Inicialmente, se esperaba que solo trabajaran codo a codo para acabar con los Guardianes del tiempo… pero resulta que el Dios del engaño se enamoró de ella, es decir, de sí mismo porque es su variante.

El guionista y la directora de “Loki” comentaron el origen y desarrollo de esta historia de amor en conversación con el sitio web oficial de Marvel. Según comenta el escritor Michael Waldron, la relación romántica de ambos fue una de las ideas principales en el inicio de la producción.

“Eso era uno de los puntos cruciales mi premisa de la serie; que iba a haber una historia de amor. Discutimos un poco sobre el asunto, ¿realmente queríamos que este sujeto se enamorara de otra versión de sí mismo? ¿Eso es algo demasiado loco?”, se preguntó mientras pensaba en el guion.

Para Waldron, la serie “trata ultimadamente sobre el amor propio, la autorreflexión y perdonarse a sí mismo, se sintió correcto que esta fuera la primera historia de amor de Loki”. Con la mirada que compartieron comenzó una “amistad floreciente” que desencadenó en sensaciones distintas.

“Estos son dos seres de puro caos que son la misma persona enamorándose de sí misma. Eso es genuinamente una rama, y es el tipo de cosa que aterraría a la TVA”, agregó sobre los protagonistas interpretados por Tom Hiddleston y Sophia Di Martino en la tercera ficción televisiva de Marvel.

Loki es Sylvie y, a la vez, no lo es

Por su parte, la directora Kate Herron considera que no hay mejor pareja para Loki que sí mismo. “El programa completo es sobre identidad. Es sobre él, y él está en un camino muy diferente, y un viaje muy distinto. Él ve esta cosa en Sylvie y piensa ‘Oh, yo ya he estado ahí, yo sé que piensas’. Pero ella piensa ‘Bueno, yo no me siento así’”, comentó.

Y añade que eso es lo divertido: “Ella es él, pero ella no es él. Ellos han tenido experiencias de vida muy distintas. Así que simplemente desde una perspectiva de identidad, fue interesante profundizar sobre eso. Simplemente fue sobre darle espacio para respirar y explorarlo de una manera que sintiera orgánica”.

“Loki” estrena su quinto episodio el próximo 7 de julio a través de Disney+.

