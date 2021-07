Jonathan Majors da vida a "Aquel que permanece" en la serie "Loki". | Fuente: Marvel Studios

¿Es realmente Kang, el Conquistador tan terrible? El final de “Loki” introdujo al villano bajo la interpretación de Jonathan Majors, actor que mantendrá cierta permanencia en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM) con la confirmación de la segunda temporada de la serie y las especulaciones de su cameo en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

En el capítulo 6 de la ficción de Disney+ vimos cómo “Aquel que permanece” le dice a Sylvie (Sophia Di Martino) que vendrá alguien mucho peor después de él. Pese a sus advertencias y los ruegos de Loki (Tom Hiddleston), ella lo asesina y provoca un caos multiversal; la última escena enfoca a una estatua de Kang, el Conquistador.

En el detrás de cámaras, Jonathan Majors ha compartido algunos detalles acerca de su intrigante personaje en la serie de Marvel. Para dar vida a las variantes de este ser cósmico, la estrella tuvo que estudiar muy bien la versión de cada uno con el objetivo de que sean muy diferenciados el uno del otro.

"Aquel que permanece" es el título con el que el personaje de Jonathan Majors se dio a conocer en "Loki". | Fuente: Marvel Studios

“Creo que con 'Aquel que permanece', mi objetivo era tener el lienzo más grande posible. Desde allí, conforme Kang empieza a asomar su cabeza y a hacer de las suyas, en muchas maneras no tiene otra opción más que ser el opuesto o ser diferente de Aquel que permanece. Eso fue lo que me atrapó y me llevó al papel”, confesó.

Según explica, Kang, el Conquistador “vive en tantas iteraciones, es como que Aquel Permanece dice: ‘reencarnación, bebé’”. De momento, no ha brindado más declaraciones acerca de lo que se verá en la segunda temporada de “Loki”, pero se espera ver su lado más malvado como nuevo líder de la Tima Variance Authority (TVA) ante una segunda guerra multiversal.

“Loki”, Kang, el Conquistador y el Multiverso

“Loki” ha abierto una posibilidad en las series y películas de Marvel que lleva discutiéndose entre la comunidad de fans por varios años: la llegada del Multiverso. Con la muerte de “Aquel que permanece” y la ramificación de líneas temporales se cree que podría permitir la existencia del Spiderverso y el debut de los Cuatro Fantásticos o los X-Men.

Si bien no hay ninguna confirmación de por medio, la serie original de Disney+ planteó una serie de interrogantes que deberán ser respondidas en sus próximos episodios. Por otro lado, la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” tendrá un argumento que conecta tanto con la historia del Dios del engaño como con “WandaVision”.

