Erin Kellyman da vida a Karli Morgenthau en "The Falcon and The Winter Soldier", la nueva serie de Disney+. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” trae de vuelta a los superhéroes Sam Wilson y Bucky Barnes, así como al villano Zemo… Pero este último será el menor dolor de cabeza para los protagonistas frente a la introducción de John Walker como Capitán América, y la nueva antagonista Karli Morgenthau bajo el nombre de Flag-Smasher.

RPP Noticias conversó con la actriz británica Erin Kellyman en conferencia de prensa. A sus 22 años, ha formado parte de dos grandes franquicias cinematográficas: la famosa saga de “Star Wars” y Marvel Studios. Sin embargo, en la serie para Disney+ tiene un rol mucho más misterioso y con intenciones que podrían resultar controversiales.

“Hemos visto tan poquito sobre ella hasta ahora con solo dos episodios, pienso que cualquiera sea tu opinión de ella –si es una villana o buena persona– mi consejo sería que esperen. Solo esperen y vean cómo se desarrollan las cosas”, admite la estrella de “The Falcon and The Winter Soldier” en respuesta a este medio. “No hay una persona 100 por ciento buena o mala, es realmente una mezcla y Karli está en algún lugar en el medio”.

En los dos primeros episodios de “The Falcon and The Winter Soldier” hemos visto a Karli Morgenthau ser una líder anarquista de una revolución antipatriótica que lucha por volver a la estabilidad del mundo antes del Blip, es decir, un planeta compuesto por la mitad de la población. Incluso, la ficción de Disney+ muestra más rezagos del chasquido de Hulk en “Avengers: Endgame” que las películas y “WandaVision”, cuyo último episodio se estrenó hace unas semanas.

“Creo que va a impactar bastante [en el futuro del UCM], fue tal cosa que le pasó al mundo sobre que el 50 por ciento de la población simplemente desapareció. Nadie podía realmente explicarlo. Pienso que toda la premisa de mi personaje y por lo que está luchando es que el mundo vuelva a cómo era cuando 50 por ciento de la población del mundo se había ido, así que [el impacto del Blip] aparece mucho en la serie”, asegura Erin Kellyman.

Y pide no tergiversar las acciones de Karli Morgenthau: “Verás a mi personaje hablar mucho sobre eso y es muy apasionada al respecto. Pero que no se confunda con querer que la gente desaparezca, eso no es lo que quiere. Ella quiere la forma en que la sociedad se unió cuando se fueron, eso es lo que está tratando de replicar y volver [a ese momento]”.

Erin Kellyman como Karli Morgenthau en "The Falcon and The Winter Soldier". | Fuente: Marvel Studios

¿Qué tanto se basó en Karl Morgenthau de los cómics?

“No me concentré demasiado en Karl Morgenthau, porque sabía que lo cambiarían un poco obviamente… ¡Soy una mujer ahora!”, bromea Erin Kellyman al ser consultada por RPP Noticias frente a su par en las historietas de Marvel. Originalmente, el personaje también conocido como Flag-Smasher procede de un entorno privilegiado y lucha por libertad de la Tierra frente al régimen mundial. Además, es un políglota preparado para dar unos buenos puños

“Investigué acerca del personaje específicamente, no leí los cómics, pero miré al mismo Karl y traté de sacar un poco de cosas, así como la clase de persona que era”, comenta. “Pero entonces, honestamente, me di cuenta que la mejor forma de investigar era hablar con la gente en el set y leer los guiones para entenderla de esa manera”.

Por último, preguntamos a Erin Kellyman qué otros elencos de futuras películas o series le gustaría integrar después de su paso estelar por “The Falcon and The Winter Soldier”: “Si tuviera la oportunidad ‘WandaVision’ sería genial… Realmente me gusta, es una gran serie. Así que sí, diré que esa”, indica ante la posibilidad de una segunda temporada de la historia centrada en Scarlet Witch.

“The Falcon and The Winter Soldier”, la nueva serie de Marvel Studios, estrena su tercer episodio este viernes 2 de abril en la plataforma Disney+.

