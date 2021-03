"The Falcon and the Winter Soldier" llegará el próximo 19 de marzo a Disney+. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” será la segunda serie de Marvel Studios que formará parte del catálogo de la plataforma Disney+. Tras el final de “WandaVision”, el universo televisivo continuará con la historia centrada en Falcon y el Soldado de invierno, interpretados por Anthony Mackie y Sebastian Stan.

La nueva ficción se ubicará después de eventos después de “Avengers: Endgame” y nos introducirá a la vida de Sam Wilson y Bucky Barnes, ambos grandes amigos del retirado Capitán América. Como se recuerda, en una de las últimas escenas de la película, Steve Rogers cedió su escudo de vibranium a Falcon.

Por lo tanto, el legado del ‘Cap’ será una de las ideas centrales de “The Falcon and The Winter Soldier” y tendrá más de una intromisión en el camino… Tal como la aparición de John Walker, quien será un nuevo personaje que tomará el manto del superhéroe, tomando grandes referencias de los cómics de Marvel.

Más enemigos se sumarán para enfrentar a Falcon y el Soldado de invierno, aunque también aparecerán viejas caras conocidas como Sharon Carter, la sobrina nieta de Margaret “Peggy” Carter, fundadora y ex directora de SHIELD. ¿Será villana o amiga? Los protagonistas tendrán que averiguarlo en los próximos episodios a estrenar desde el 19 de marzo en Disney+.



¿Dónde ver el estreno?

“The Falcon and The Winter Soldier” se estrena el próximo viernes 19 de marzo desde Disney+, que se encuentra disponible en Latinoamérica desde noviembre del 2020. Para acceder al servicio streaming puedes ingresar desde su página web oficial o las aplicaciones disponibles en dispositivos móviles, televisión Smart, PlayStation, entre otros.

