"The Falcon and The Winter Soldier", la nueva serie de Marvel, se transmitirá en la plataforma Disney+ desde el 19 de marzo. | Fuente: Marvel

Tras el auspicioso lanzamiento de "WandaVision", Marvel desea repetir su éxito en el servicio de streaming con "The Falcon and the Winter Soldier", la nueva serie que se estrenará en Disney+ el próximo 19 de marzo.

Para poner al tope las expectativas de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), este lunes se estrenó un nuevo adelanto de la producción protagonizada por Anthony Mackie (Sam Wilson) y Sebastian Stan (Bucky Barnes).

En el video, toda la atención está puesta en el escudo, legado del Capitán América, ya que Sam y Bucky deciden unirse o, mejor dicho, trabajar juntos, cuando una nueva amenaza global los lanza a una misión inesperada.

"The Falcon and the Winter Soldier" continúa los eventos de "Avengers: Endgame" y sigue la historia de esta dupla de vengadores, quienes emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades y su paciencia.

Dirigida por Kari Skogland y con guion de Malcolm Spellman, esta propuesta de Marvel presentará un nuevo episodio cada viernes en Disney+, siguiendo la misma política de estreno iniciada por "WandaVision".

Más estrenos de Marvel para el 2021

El 2021 brilla mucho más para Marvel Studios tras el duro golpe de la industria del entretenimiento por la pandemia. Con el estreno de “WandaVision”, se abrió una nueva faceta televisiva para las historias y los personajes que tuvieron su origen en el cine y ahora continúa con "The Falcon and the Winter Soldier". Por otro lado, están los estrenos destinados a la pantalla grande.

"BLACK WIDOW"

La película con Scarlett Johansson se estrenará el 7 de mayo de 2021, luego de verse aplazada por la pandemia de la COVID-19. Contará el origen de Natasha Romanoff y servirá de homenaje a la heroína después de que se sacrificara en “Avengers: Endgame”, cuya conclusión fue la despedida a diversos personajes.

"LOKI"

Oficialmente, el pasado diciembre se confirmó que Tom Hiddleston regresará como Loki el 11 de junio. A través de Disney+, la historia del Dios de la travesura continuará con una historia de la que no se tienen demasiados detalles.

"SHANG-CHI"

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” será la primera película de Marvel con un protagonista asiático, Simu Liu en el protagónico, y será el debut para el habilidoso luchador de artes marciales. La película tiene su estreno programado para el 9 de julio.

"MORBIUS"

El villano vampírico de Marvel llegará de la mano de Jared Leto, quien dará vida al antihéroe en una película de Sony. La producción cinematográfica que tiene relación con el universo de Spider-Man se verá en cines desde el 8 de octubre de 2021.

