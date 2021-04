"The Falcon and The Winter Soldier" introdujo la versión femenina de Karl Morgenthau. ¿Cuál es la historia del villano? | Fuente: Marvel Comics/Marvel Studios

Muchos detalles se modificaron para “The Falcon and The Winter Soldier”, pero uno de los que más llama la atención es el cambio de género de Karl Morgenthau, cuya nueva versión es una joven anarquista interpretada por Erin Kellyman. En la serie de Disney+, ella y sus secuaces se hacen llamar Flag-Smashers.

Sin embargo, la historia de Karl Morgenthau data de hace mucho tiempo en los cómics de Marvel. Con atuendo clásico a blanco y negro, el villano nació específicamente para un arco del Capitán América y desde entonces, ha sido un símbolo clave en contra de todo lo que el superhéroe cree; es decir, el antipatriotismo.

Origen de Karl Morgenthau (Flag-Smasher)

En el número 312 de “Capitán América”, en 1985, Mark Gruenwald ideó un villano al mismo estilo del ya conocido Red Skull. Se trataba de Flag-Smasher, más tarde también conocido por su nombre real Karl Morgenthau, un sujeto en contra del patriotismo y todo lo relacionado a ello, como el famoso Vengador.

Karl Morgenthau en los cómics de "Capitán América". | Fuente: Marvel Comics

“Mi misión es acabar con el concepto anticuado de patriotismo”, es una de las frases que se lee del personaje ficticio nacido en las historietas. Es hijo de un millonario suizo, por ende proviene de un entorno privilegiado, y pudo aprender muchos idiomas por el trabajo de su padre como diplomático.

El padre de Karl Morgenthau muere en Latveria durante una de sus misiones diplomáticas y aquello cambió para siempre su vida. Dejó de confiar en los caminos que había seguido su progenitor para alcanzar la paz y se convirtió en un justiciero antipatriota caracterizado por el uso de la violencia para alcanzar sus fines.

Se enfrentó al Capitán América cuando, al hacer realidad sus ideas contra el nacionalismo, decidió tomar de rehenes a asistentes de una conferencia, que Steve Rogers iba a presentar, para que todos escuchen sus discursos en contra del patriotismo. Finalmente, Karl Morgenthau es derrotado y deportado de Estados Unidos.

Al tiempo de ser alejado de EE.UU., Flag-Smasher funda la organización terrorista Ultimatum (Ejército Móvil Totalmente Integrado, Liberado y Subterráneo para Unir a la Humanidad) y lleva a los hombros su liderazgo para convertirse en una gran amenaza para el mundo de Marvel.

Flag-Smasher en el UCM

Se ha visto muy poco sobre Karli Morgenthau en la serie “The Falcon and The Winter Soldier”, estrenada por la plataforma Disney+, pero su antagonismo va creciendo episodio a episodio. En una conversación con RPP Noticias, Erin Kellyman aconsejó esperar un poco más para conocer qué tan villana es la cabeza de los Flag-Smashers.

“The Falcon and The Winter Soldier” estrena su cuarto episodio el viernes 9 de abril en Disney+.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.