Sam Wilson asuma la responsabilidad del escudo del Capitán América en "The Falcon and The Winter Soldier". | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” estrenó su quinto episodio en Disney+ y así llega a puertas de su final de temporada. A pesar de que aún no se han resuelto las tramas principales que evocan a dos figuras antagonistas (Karli Morgenthau y John Walker), se mostró un momento decisivo para Sam Wilson: ser el siguiente Capitán América.

¡Atención! Spoilers más abajo

La serie de Marvel Studios avanza hacia su final con un nuevo capítulo que trae esperanza a los fans del Capitán América, cuyo escudo se vio manchado de sangre por las acciones de John Walker. Esta vez será el turno de Sam Wilson (Anthony Mackie), quien de ser Falcon pasará a ser el siguiente en tomar el mando como representante de EE.UU.

Aunque el supersoldado Isaiah Bradley advirtió a Sam que su país nunca aceptaría un Capitán América afroamericano y ningún hombre de la comunidad afro que se respete aceptaría el cargo, el integrante de los Avengers decidió por sí mismo qué es lo que haría con el legado de Steve Rogers.

Falcon entrena para convertirse en el siguiente Capitán América. | Fuente: Marvel Studios

Falcon regresa a su pueblo natal para encargarse de asuntos familiares, como arreglar el bote que perteneció a sus padres para venderlo, y llevar un intenso entrenamiento físico para portar el escudo. Bucky Barnes acude a ayudarlo con su primera tarea, y cuando se va asegura que se mantendrá a la espera del siguiente movimiento de Karli Morgenthau.

Hacia el final del episodio 5 de “The Falcon and The Winter Soldier” se puede observar que Sam Wilson abre el encargo de Wakanda que le llevó el Soldado de invierno. Por su expresión, se deduce que es el nuevo traje y equipo que utilizará bajo su nuevo alias como Capitán América.

La escena post créditos con John Walker

“The Falcon and The Winter Soldier” también dejó ver su primera escena post créditos en este episodio y la sombra de John Walker se acerca para convertirse en un nuevo antagonista tal como en los cómics de Marvel. Primera se escucha al personaje dar martillazos y cuando la toma nos acerca a él se puede apreciar que está construyendo su propio escudo.

El próximo 23 de abril, “The Falcon and The Winter Soldier” llega a su final de temporada en Disney+.

