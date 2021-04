Julia Louis-Dreyfus debutó en el UCM con un personaje de "The Falcon and The Winter Soldier". | Fuente: Marvel Studios

No, no es Elaine en Marvel, pero podemos bailar a su ritmo por la gran llegada de Julia Louis-Dreyfus, estrella de “Seinfeld” y “Veep”, al UCM con un nuevo personaje. El quinto episodio de “The Falcon and The Winter Soldier” trajo muchas sorpresas, pero quizá una de las que más llamó la atención fue la aparición de la condesa Valentina.

¡Atención! Spoilers más abajo

Valentina Allegra de Fontaine se dejó ver en el nuevo capítulo de “The Falcon and The Winter Soldier”, serie actualmente en emisión por la plataforma Disney+. Su tiempo en pantalla fue bastante corto, pero lo suficientemente bien logrado por la ganadora del Emmy para darnos una idea de qué rol cumplirá esta… ¿villana?

La condesa tiene un encuentro con John Walker y su esposa, quien lo consolaba luego de ser retirado de sus deberes como Capitán América tras asesinar a uno de los Flag-Smashers. Así es como llega la misteriosa mujer: se presenta y le indica que pronto él recibirá un llamado para algo de lo que no da demasiadas explicaciones.

Valentina Allegra de Fontaine en los cómics de Marvel. | Fuente: Marvel Comics

¿Cuál es origen de la condesa Valentina?

Aunque la ficción televisiva “The Falcon and The Winter Soldier” no ha brindado demasiada información sobre este nuevo rostro en Marvel Studios, podemos revisar su historia en los cómics para darnos una idea sobre qué papel cumplirá en el siguiente capítulo. Su origen se remonta a 1967, con el número 159 de “Strange Tales”.

Según las historietas, Valentina Allegra de Fontaine fue entrenada para convertirse en un miembro de SHIELD y se convirtió en una de las espías con mayor rango a pesar de no tener ninguna habilidad sobrehumana, es experta en combates de cuerpo a cuerpo. Incluso, fue líder de una fuerza especial de mujeres.

Valentina mantuvo una relación romántica con Nick Fury, pero sus celos por la exnovia del hombre la llevaron a coquetear, a propósito, con el Capitán América en más de una ocasión. Eso solo logró que el agente y el superhéroe pelearan por ella y así también, se ganó el odio de Sharon Carter, quien está enamorada de Steve.

Más tarde se revela que durante muchos años, ella en realidad trabajaba como una espía rusa dentro de SHIELD, manipulando la organización a su gusto, y es una recluta más de Hydra. Poco después, se le conocerá como Madame Hydra, aunque no será la única villana en llevar este título.

Sus intenciones en “The Falcon and The Winter Soldier” aún no son claras, sin embargo, no es apresurado decir que su conversación con John Walker tendrá un fin malévolo después de todo. El sexto y último episodio de la serie de Marvel llegará el viernes 23 de abril a través de Disney+.

