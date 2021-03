"The Falcon and the Winter Soldier" estrena el viernes 19 de marzo en Disney+. | Fuente: Marvel

“The Falcon and The Winter Soldier” continuará el camino que inició “WandaVision” para las historias de Marvel Studios en la pantalla chica. Se trata de la segunda serie original de la productora para la plataforma Disney+ que sigue, en paralelo, a los personajes que nacieron en el cine.

El éxito de la ficción con Elizabeth Olsen no ha dictaminado que tendrá una segunda temporada por una simple razón: volveremos a ver a Scarlet Witch en la película “Doctor Strange and The Multiverse of Madness”. Y es posible que lo mismo pueda suceder con Anthony Mackie y Sebastian Stan en sus roles protagónicos.

A pesar de ello, los fanáticos tienen curiosidad sobre si Falcon y el Soldado de invierno volverán en una segunda temporada para el formato televisivo. En una conferencia de prensa donde estuvo presente RPP Noticias, Kevin Feige –presidente de Marvel Studios– detalló cómo diseñan una entrega episodios para producciones como esta.

“Obviamente, nos preguntan mucho más [sobre una segunda temporada] en televisión, porque la gente espera que sea como lo que han visto antes. ¿Dónde está la segunda temporada?”, admitió sobre “The Falcon and The Winter Soldier” y “WandaVision”. “Nosotros realmente nos acercamos a ello como lo hacemos en las películas. Debemos hacer esto bien o no seremos capaces de hacer otra más”.

¿Sam Wilson y Bucky Barnes regresarán con más episodios para Disney+? Ni el propio Kevin Feige tiene una noción clara de cómo volveríamos a reencontrarnos con los dos personajes, pero está seguro de que puede pasar en formatos de cine y televisión o solamente en uno de ellos:

“Entonces, ¿dónde aparecen los personajes y cómo? A veces será en una segunda temporada directa. A veces estará en una función [de cine] y luego en una temporada adicional. No vamos a decir quién hace qué bien en este segundo”.

Cameos en “The Falcon and The Winter Soldier”

“The Falcon and The Winter Soldier” también será escenario para cameos inesperados. ¿Será posible ver a más integrantes de los Avengers? Su creador Malcolm Spellman revelada que habrá “sorpresas” para los fanáticos de Marvel, aunque no detalla de quiénes se trata. Se recuerda que “WandaVision” contó con la participación de Evan Peters, actor de “X-Men”.

“Sí, hay muchas sorpresas. No puedo decir quiénes son todos, pero todos son sorpresas muy agradables”, indicó.

