¿"WandaVision" tendrá una secuela? Esto dijo Elizabeth Olsen. | Fuente: Marvel

Una de las series más esperadas por Disney Plus es “WandaVision” ya que se enfocará en la vida que tendrá la Bruja Escarlata y Vision después de los hechos ocurridos en la película “Avengers: Endgame”.

A pesar de que faltan dos días para que se estrene por la plataforma de streaming, muchos fanáticos han mostrado su interés en que haya una segunda temporada. ¿Se llevará a cabo? En una entrevista con el portal Collider, Elizabeth Olsen habló sobre el futuro de su personaje:

“Supongo que la respuesta es que (WandaVision) podría obtener una segunda temporada”, dijo la actriz dejando entrever que podría haber una secuela de la ficción.

Esta serie originada del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) inaugura el gran regreso de estas adaptaciones de cómics tras un año pandémico que imposibilitó el estreno de “Black Widow”, también reprogramada para el próximo año, y otras ficciones televisivas para Disney+.

LA CONEXIÓN CON EL CINE

A pesar de que “WandaVision” será un producto el mercado streaming, no estará desconectada de los eventos cinematográficos de la franquicia. Es más, fue confirmado que se ubicará después de “Avengers: Endgame” y servirá de antesala para “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”.

Asimismo, se entiende que su historia podría ser más trágico a lo que nos hemos acostumbrado ver en las cintas de Marvel Studios. Con duelo por la muerte de Vision, la poderosa Scarlet Witch podría ser el centro de un caos al crear un nuevo mundo, tal como en las historietas “House of M” (revisa aquí la historia detrás de este cómic).

