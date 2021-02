"WandaVision" mencionó a la Magia del caos en su octavo episodio. Te explicamos aquí lo que significa. | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” está cerca a su final en Disney+, pero todavía quedan demasiado hilos sueltos que deberían ser resueltos en esta temporada o en la película “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”. Una mención de la Magia del Caos (Chaos Magic) causó una gran intriga entre los espectadores y revisamos aquí cuál es su historia en Marvel.

¡Alerta! Spoilers más abajo

El episodio ocho de “WandaVision” confirmó que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) puede utilizar la Magia del Caos al igual que su versión de las historietas. Según concluye Agatha Harkness (Kathryn Hahn), la superheroína fue realmente capaz de reescribir parte del mundo con el uso de este poder que se creía un mito entre las brujas.

Si bien se pensó que Agatha estaba detrás de lo que ocurría en Westview, la trama demostró todo lo contrario: es una creación pura de Wanda y la antagonista simplemente añadió algunos elementos. Tal como se cuenta en la serie, la bruja perteneció a un aquelarre de Salem en 1693, aunque terminó por destruirlas cuando se tornaron en su contra.

La visión de Wanda Maximoff al ver directamente la Gema de la mente. | Fuente: Marvel Studios

Finalmente, ella asegura sentirse impresionada por la capacidad que tiene Scarlet Witch para alterar la realidad y controlar a cientos de personas que están cautivas. Al viajar por los recuerdos de la protagonista con el objetivo de encontrar una respuesta, Agatha Harkness descubre que esta siempre fue una bruja y fue sometida a los experimentos de una Gema del Infinito.

Al final del recién estrenado capítulo de “WandaVision” se ve que ya tiene conclusión para todo lo que ha sucedido… Wanda Maximoff utiliza la Magia del Caos y es Scarlet Witch, una poderosa bruja que era considerada una leyenda antigua. Es decir, sus habilidades tienen un nombre y te explicamos cuál es su origen en los cómics de Marvel.

¿Qué es la Magia del Caos?

También se le conoce como Deformación de la Realidad Mágica del Caos, el poder principal de Scarlet Witch para manipular la realidad. Su origen en las historietas se remonta a los experimentos del Alto Evolucionario que fueron amplificados por el demonio Chthon durante su nacimiento en la Montaña Wundagore.

Entonces, la creación de “hexes” es una manifestación indirecta de este tipo de magia, ya que afecta los campos de energía y la materia física. Cabe destacar que, en más de una ocasión, los poderes de Wanda se han salido de control por la posibilidad de amplificarse a niveles impresionantes, así como se ve en “WandaVision”.

Por esa razón, la falta de control de Scarlet Witch causa que se convierta en un personaje peligroso para la humanidad. Si las series y películas del UCM deciden reflejar su verdadera historia, la poderosa intervención de Doctor Strange con el Ojo de Agamotto será clave para “cerrar” su mente frente a tantos intentos fallidos de combatir contra ella.

Así luce la Magia del Caos de Scarlet Witch en los cómics. | Fuente: Marvel

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.