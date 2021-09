"What If...?": La muerte de un personaje importante causó sorpresa en el capítulo 6. | Fuente: Marvel

El sexto capítulo de la serie de Marvel “What if…?” se estrenó este miércoles 15 de setiembre en Disney+ y dejó con un sinsabor a muchos de los fanáticos ya que hay tres muertes que los seguidores aún no pueden superar.

¿Qué pasó en el capítulo 6 de ‘What If…?’?

En esta entrega vimos en la primera película de Iron Man. Luego de que un convoy militar donde justamente se encontraba Tony Stark fue atacado, no llega a ser capturado por los terroristas, sino que lo salva Killmonger.

Tras ganarse su confianza y contarle que Obadiah Stane, su socio y amigo, planeaba asesinarlo, convence a Stark de crear un dron de combate. Pero todo se sale de control ya que Killmonger acaba con Black Panther, Rodey y con Tony Stark.

Después de ello, convence a Estados Unidos de declararle la guerra a Wakanda, sin embargo, todo tiene un por qué ya que, tras este juego, se ganó la confianza del rey y se convirtió en el nuevo Black Panther.

La historia de original de 'What If...?'

¿Cómo surgió la idea detrás de "What If...?"? En 1977 se publicó el primer número de esta serie con la premisa de “¿Qué hubiera pasado si Spider-Man se uniera a los Cuatro Fantásticos? Roy Thomas fue el primero en hacerse esa pregunta y dio origen a una versión alterna del universo de superhéroes.

A lo largo del tomo, diversos escritores y dibujantes de Marvel plasmaron estas preguntas hipotéticas, y se da origen a historias como Hulk con la inteligencia de Bruce Banner, Janes Foster portando el martillo de Thor o los Avengers nunca hubieran cruzado sus caminos para vencer el mal.

Cabe mencionar que los guionistas y animadores han gozado de mayor libertad creativa para crear el ritmo e historia de los personajes de "What If...?". Sin embargo esta nueva serie animada no contó con participación y voces de los actores Robert Downey Jr., Chris Evans, Tom Holland, Scarlett Johansson, Brie Larson y Elizabeth Olsen.

Pero sí están presentes las voces de Hayley Atwell (Peggy Carter), Angela Bassett (Ramonda), Paul Bettany (Visión), Chadwick Boseman (T'Challa), Josh Brolin (Thanos), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benicio Del Toro (El coleccionista), Michael Douglas (Hank Pym), entre otros.

