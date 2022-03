Datos importantes antes de ver "Moon Knight" | Fuente: @moonknight / @loki / @drStrange

“Moon Knight” acaba de estrenarse a través de Disney Plus. La serie protagonizada por Oscar Isaac, quien dará vida a Steven Grant, es de los primeros shows de Marvel Studios que no tiene conexión con anteriores películas o series del UCM. Por lo que es una apuesta totalmente nueva y fresca dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, causando gran expectativa por las novedades que otorgará “Moon Knight”.

Sin embargo, esto no es motivo para poder recordar algunos datos relevantes que son necesarios para poder dar más peso a la historia del Caballero Luna, como también, a través de ellas, podrá tener las puertas abiertas o la posibilidad de ingresar al UCM dentro de una cinta o película de la Fase 4. Por ello, en la siguiente nota se recordarán 10 cosas importantes que los fanáticos deben recordar antes de ver “Moon Knight”.





Tonight’s the Knight 🌙 Watch the series premiere of Marvel Studios’ #MoonKnight, an Original series only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/WZ6adYPShf — Moon Knight (@moonknight) March 29, 2022

Datos Universales de Marvel en el cine

Después del chasquido de Thanos

“Moon Knight” se desarrollará después del “Blip”, el evento después de traer de vuelta a la mitad de los seres del universo, gracias al chasquido de Hulk con el guantelete creado por la nanotecnología de Tony Stark, revirtiendo los cinco años del “Snap” de Thanos.

Es asi que, el Caballero Luna aparecerá luego de los acontecimientos de Endgame, tal como se puede ver en un avance de “Moon knight” donde aparece un cartel del Consejo de Repatriación Global, una organización que se encarga de ubicar y mantener el orden de las personas que han vuelto luego del “Blip”.

Viajes en el tiempo a través de la tecnología o la magia

La carta triunfal de los Avengers en “Avengers: Endagme”, fue viajar en el tiempo, si bien se hizo a través de la tecnología otorgada por la brillante mente de Tony Stark, Doctor Strange también ha logrado gracias al ojo de Agamotto, si bien esta requería de la gema del tiempo, esta podía ser usada mediante las habilidades mágicas del Hechicero Supremo, quien sabía usarla de manera correcta cuando la tenía en su posesión. Lo cierto es que los viajes en el tiempo mágicos también se podrán dar, claro, además de los elaborados por la ciencia, por lo que quizá se podrá ver algún enfrentamiento entre Khonshu y Khan el Conquistador como en los cómics.

La presencia de la magia

A menudo, durante todas las 3 primeras fases del UCM, las historias de origen se basaban en la ciencia o el uso de la tecnología, tal como Iron Man o el Capitán América. Sin embargo, en la Fase 4, gracias a “WandaVision”, la magia a tomado mayor relevancia a través de la Bruja Escarlata, quién es portadora de la magia del caos. Además, del Hechicero Supremo, Doctor Strange, quien altero parte del universo tras el deseo otorgado a Peter Parker en “Spider-man: No way Home”. Por lo que, los poderes ancestrales otorgados a Marc Spector dados por el dios egipcio, Khonshu, cabrían perfectamente en esta Fase totalmente distinta.

“Moon Knight” y lo que viene en el UCM

Cada historia está puesta por alguna razón, eso se ha evidenciado en las anteriores Fases del UCM, donde se ha podido ver alguna conexión u otra que pueda vincular a los héroes y llegar a reunirse para pelear con el principal villano de la saga del infinito, Thanos. Por lo que, quizá en un futuro dentro de la fase 4, se pueda ver un vínculo referenciado a las deidades antiguas junto a cintas como “Thor: Love and Thunder” o “Wakanda Forever”, ya que estas dos películas tienen muchos vínculos con Khonshu y la diosa pantera Bast, como también con Gorr el Carnicero de Dioses.

S.W.O.R.D. ¿Aliado o enemigo?

Durante los eventos ocurridos en “WandaVision” introdujeron una nueva organización llamada S.W.O.R.D. o La División de Observación y Respuesta de Armas Sentientes. Esta agencia, aún no se sabe si es aliada o enemiga, ya que sus acciones fueron dudosas cuando se enfrentaron contra Wanda y su Hex. Sin embargo, S.W.O.R.D. buscará mantener el orden del mundo de cualquier amenaza naciente, sea mágica o de otros mundos.

El Consejo de Repatriación Global

Tal como se vio en el avance, este consejo aún se mantiene activo durante la etapa de origen de Moon Knight, por lo que, al igual que S.W.O.R.D. podría causar algunos problemas dentro de la serie del Caballero Luna, sobre todo tras develar sus cuestionables operaciones en “The Falcon and The Winter Soldier” y las tendencias militares extremistas que manejan.

El multiverso se desató

Tras los eventos ocurridos en “Loki” es necesario resaltar que, el Multiverso está en un completo caos, conteniendo más de una línea temporal. Por lo que los cruces de universos será pan de cada día para los héroes de la fase 4, tal como se vio en “Spider-man: No Way Home”, incluso volviendo canon historias que antes no existían en el UCM.

Kang el Conquistador ya está presente

En el final de la serie “Loki”, se pudo presenciar al villano principal de toda la fase 4, llamado Kang el Conquistador, este ser despiadado y multiversal, es distinto a su contraparte llamada “El que permanece”. Por si fuese poco, este villano ha gobernado el antiguo Egipto a través de sus incontables viajes en el tiempo, por lo que tiene un conflicto con el dios Khonshu, el cual lo ha detenido en un par de oportunidades de adueñarse de la tierra.

Cruces en el UCM

Marvel Studios jamás da una puntada sin hilo, por lo que cualquier historia que presente dentro de la Fase 4, será de gran relevancia o importancia en el futuro de la franquicia. Por lo que no sería nada descabellado que en próximos proyectos como “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Blade” o “Wakanda Forever”, pueda existir alguna conexión entre “Moon Knight” y las rupturas multiversales, llenas de magia, deidades ancestrales y criaturas mitológicas de aspecto macabro.

X-men en el UCM

Aunque no se haya confirmado del todo, es más que evidente que Patrick Steward, volverá a interpretar al profesor Charles Xavier dentro del UCM, tal como se vio en el avance de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” donde se aprecia la silueta y la voz característica del actor interpretando al Profesor X. Particularmente, Moon Knight tiene un vínculo con los mutantes, trabajando en algunas ocasiones con Wolverine en alguna misión, como también tener a Apocalipsis como uno de los nemesis comunes de los X-men, quien pertenece al antiguo Egipto como uno de los gobernantes llamado En Sabah Nur. Por lo que tiene una conexión con el dios egipcio de la luna, Khonshu,





