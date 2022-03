Cúales son las personalidades de Moon Knight | Fuente: @moonknight

“Moon Knight” se encuentra a pocos días de su estreno mundial a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Esta historia es totalmente distinta a las que se han visto en el UCM y, tal como dijo el mandamás de Marvel Studios, Kevin Feige, hace un año, cuando el proyecto aún estaba en pañales: “el tratamiento de la salud mental será fundamental en la serie(...)la enfermedad mental es un aspecto único del show”, declaraba el líder en Emmy Magazine.

Por ello, ante la promesa de la cabeza de Marvel Studios, y por todo lo que se ha visto a través de los avances, más allá de una historia entre villanos o malhechores que asechan la tranquilidad de Nueva York, en “Moon Knight” se ahondará la salud mental, esto debido al trastorno que sufre el protagonista principal del show, Marc Spector, quien tras cumplir sus constantes misiones como el avatar de Khonshu (dios egipcio de la luna) ha obtenido a través de los años, distintas personalidades luego de infiltrarse o simplemente cambiar de vida a la hora de ser el antihéroe vigilante.

Pero, ¿cuáles y cuantas personalidades tiene el personaje principal de la serie según los cómics? Aquí la lista.

Spector y más

Marc Spector

Podría considerarse la “identidad principal” de Moon Knight, ya que es el nombre de nacimiento y origen en los cómics de "Moon Knight #1". Aunque, cada cierto cambien la historia de origen del personaje, la más cercana explica que Spector ha sido sensible a padecer desde muy joven trastorno de identidad disociativa, la cual ha llevado al joven de descendencia judía a ser internado en un hospital psiquiátrico. Tras ello, Marc ingresa al cuerpo de marinos de Estados Unidos, sin embargo, tres años después es degradado por sus problemas mentales.

Por otro lado, la historia, de origen clásica, detalla a Spector como un ex agente secreto de la CIA, quien, tras la muerte de su prometida a manos de su hermano, se retira del cargo y se convierte en un mercenario. Es así que, en una de sus últimas misiones, decide redimirse y en un acto de heroísmo intenta salvar a la persona que habían mandado a asesinar. Así es como Bushman, el terrorista que contrató su servicio, lo deja medio muerto a mitad del desierto de Egipto, lo que provocó que se encontrara con un templo del dios de la luna Khonshu, antes de morir Spector ingresa a este lugar y es salvado y poseído por esta deidad, tras ello se venga del terrorista y vuelve a Estados Unidos bajo el alias de Moon Knight, además de buscar una nueva identidad.





Marc Spector | Fuente: marvel.com

Steven Grant

Esta personalidad es de las más inteligentes que tiene Marc. Tras volver de Egipto y cambiar al bando de la “justicia”, Marc Spector decide invertir el dinero que ganó como mercenario, llegando a conseguir una gran fortuna y cambiándose de nombre a Steven Grant. Este acaudalado hombre tiene un secreto: es un vigilante nocturno. Además, dentro de su ostentosa mansión tiene su centro de operaciones como Moon Knight. Dentro de la adaptación del UCM, este tendrá un giro total, ya que Grant será la contraparte “principal” o eso es lo que se ha visto en los avances, además de la sinopsis compartida por Marvel Studios, donde mencionan que Steven es un empleado de una tienda de regalos que padece de afecciones a la memoria.

Jake Lockley

En ocasiones Marc se hace llamar Jake Lokcley, este es un taxista con grandes habilidades para conseguir información, el cual puede pasar desapercibido en el bajo mundo de Manhattan. Esta fue la segunda personalidad en manifestarse para lograr cumplir su misión como vigilante. El personaje de Lockley, se apoya en la juventud como boxeador de Marc, siendo un tipo más grotesco, matón y de vida nocturna, el cual le ha servido en importantes misiones para enfrentarse a los círculos criminales. De momento, no se sabe si existirá en las personalidades de Steven Grant/Marc Spector del UCM.





Steven Grant y Jake Lockley | Fuente: marvel.com

Moon Knight

La personalidad del vigilante nocturno, este álterego, es el más relevante, el cual desembocó a raíz de buscar ocultar su identidad. Esta personalidad representa la misión en la tierra del dios Khonshu. Spector, tras el contacto con la deidad egipcia, se convirtió en el Puño de Khonshu. El dios lunar le ha otorgado habilidades sobrehumanas al atormentado ex mercenario, y cada vez que hay presencia de la luna (y dependerá mucho de las fases lunares) aumenta su poder físico y místico, además está armado con armas bendecidas por el ser mitológico, incluso, en algunos cómics le ha dado el don de los presagios. Esta personalidad lleva un traje blanco acompañado de una capucha y un cinturón donde trae distintas armas, mientras que su personalidad es de un vigilante nocturno que no le gusta formar equipo con nadie y no habla mucho.

Moon Knight | Fuente: marvel.com

Mr. Knight

La más reciente personalidad de Marc, tiene una personalidad totalmente distinta a las anteriores. Además, su historia de origen cambió en gran manera. Este personaje es presentado en “Moon Knight #1” del año 2014, siendo una contraparte más elegante y sofisticada, con un atuendo en traje y corbata acompañada de unos guantes pulcros. La personalidad de Mr. Knight ha destacado por sus habilidades como detective y la colaboración con la policía e incluso tiene una agencia de investigaciones al mismo estilo de Jessica Jones. En esta adaptación el cerebro de Marc Spector ha sido colonizado por un ser de otro planeta llamado Khonshu. En el UCM aún no se sabe mucho de esta personalidad, pero a través de los pósters oficiales, se ha dado un vistazo y la confirmación de su existencia.

Mr. Knight | Fuente: marvel.com

Khonshu

En ciertas ocasiones Khonshu ha poseído en su totalidad el cuerpo de Marc, presentándose como una de sus personalidades. Sin embargo, en muchas historias de las tiras cómicas se ha dado a intuir que esta deidad nunca ha existido y solamente es Marc quien la creó tras los hechos sucedidos en Egipto. Independientemente de ello, este ser suele brindarle sus habilidades y poderes a Marc Spector, pero no es un dios bondadoso, por el contrario, es alguien muy tiránico con Spector, incluso lo tortura a niveles mentales para conseguir que cumpla con sus misiones. Por si fuese poco, Khonshu tiene un “contrato” con Marc Spector para ser su avatar por toda la eternidad.

Khonshu | Fuente: marvel.com

