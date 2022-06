"Ms. Marvel" es la nueva serie de la franquicia que llega a Disney+. | Fuente: Disney+

La franquicia de Marvel se renueva con personajes de sus cómics que van acorde con la diversidad de sus nuevas audiencias. "Ms. Marvel", nueva serie que aterriza este mes de junio en la plataforma Disney+, recoge esa perspectiva con su superheroína Kamala Khan en el centro de la historia.

Su protagonista es una adolescente de 16 años, de ascendencia pakistaní, interpretada por la joven actriz Iman Vellani, que busca romper con los estereotipos y forma parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Inspirada en el nombre de Carol Danvers, la poderosa Capitana Marvel que encarna Brie Larson, la heroína de "Ms. Marvel" es todavía una incógnita para el público que está a la espera de ver de qué madera está hecha este nuevo personaje de la saga.

Por ello, a continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre la nueva serie de Marvel.

"Ms. Marvel": Fecha y hora de estreno de episodios

Tal y como lo anunció Disney+ y Marvel a través del lanzamiento del tráiler, "Ms. Marvel" se estrenará el miércoles 8 de junio a las 2 a.m. (hora peruana).

Como ocurre con otras producciones de la compañía de Mickey Mouse, esta serie también lanzará un episodio por semana. Serán un total de seis capítulos que saldrán al aire todos los miércoles a la hora mencionada, de manera que coincidirá con los estrenos de "Obi-Wan Kenobi".

Según cada país, "Ms. Marvel" estará disponible en Disney+ en los siguientes horarios:

- Perú, México y Colombia: 2 a.m.

- Chile y Argentina: 4 a.m.

- España: 9 a.m.

Kamala Khan, la protagonista de "Ms. Marvel", hizo su debut en los cómics en “Captain Marvel #14” en agosto del 2013. | Fuente: Marvel

"Ms. Marvel": Elenco y sinopsis

Además de Iman Vellani, quien tiene el papel protagónico en "Ms. Marvel", el resto del reparto está conformado por Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh, Rish Shah, Fawad Khan, Alysia Reiner, Azhar Usman, Laith Nakli, Nimra Bucha, Laurel Marsden, Arian Moayed, Adaku Ononogbo, Travina Springer y Aramis Knight

"Ms. Marvel" se centra en la vida de Kamala Khan, una adolescente paquistaní americana, que vive en Nueva Jersey. Una noche, la joven asiste a una fiesta por desobedecer a sus padres, pero regresa a casa al ver que sus amigos y novio se burlaban de ella. En ese momento, la ciudad es cubierta por la sustancia mutagénica conocida como niebla Terrigen en las historietas de Marvel.

Así es como tiene una visión de sus superhéroes favoritos (Capitán América, Iron Man y Capitana Marvel). Al final, Kamala Khan pide un deseo: ser hermosa y fuerte como Carol Danvers. Ella inicia una aventura para aprender a controlar sus poderes que le permiten cambiar de forma y curar rápidamente sus heridas. Al ser admiradora de la poderosa Carol, Kamala decide tomar el nombre Ms. Marvel.

