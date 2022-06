"Ms. Marvel" estrenó nuevo avance, donde se explica el origen de los poderes de Kamala Khan | Fuente: Marvel Studios

Este miércoles 8 de junio, se estrena “Ms. Marvel”, la nueva serie de Marvel Studios y Disney Plus que, a escasos días de su estreno, lanzó un nuevo avance, donde se puede conocer un poco más sobre su protagonista Kamala Khan, interpretada por la actriz Iman Vellani.

Lo que llama bastante la atención de este avance es el origen de los poderes de Kamala, la joven de ascendencia pakistaní que se convertirá en Ms. Marvel. Estas habilidades provendrían de unos brazaletes, pues al ponérselos, de sus manos emana una especie de energía.

“Creo que tengo este brazalete por una razón, pero no sé si estoy preparada para esto”, se escucha decir a Kamala Khan.

Diferencias de Ms. Marvel entre la serie y los cómics

Si bien todavía no conocemos los poderes de Ms. Marvel, podemos comentar que en las historietas tiene la habilidad de estirar su cuerpo de una manera muy similar a la de Reed Richards de los cuatro fantásticos. Aunque en la serie parece que esta habilidad será algo diferente.

Incluso en los cómics, los poderes de Kamala se deben a que ella es una inhumana, una raza que cohabita con los humanos, pero que al verse expuesta a una sustancia (Niebla Terrigena), obtienen poderes, fuerza y mayor tiempo de vida. ¿Los brazaletes vistos en el avance activarán este gen?

Disney Plus estrenó el corto documental 'Ms. Marvel: Guía para fans de Marvel Studios'

Ya se encuentra disponible en Disney Plus 'Ms. Marvel: Guía para Fans de Marvel Studios', un corto documental exclusivo del servicio de streaming.

'Ms. Marvel: Guía para Fans' es un corto documental que muestra lo que hay detrás de la serie original 'Ms. Marvel', desde sus orígenes en los cómics hasta su desarrollo y producción como la próxima gran serie de Marvel Studios en Disney Plus.

También ofrece varias entrevistas con su galardonado equipo de creadores y con la cautivadora estrella de la serie, la recién llegada al mundo Marvel Iman Vellani.

'Ms. Marvel', de Marvel Studios, es una nueva serie original que se estrena exclusivamente en Disney Plus el próximo 8 de junio. Presenta a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Jersey.

Ávida gamer y voraz escritora de fan-fiction, Kamala es fan de los Súper Héroes y tiene con ellos una imaginación descomunal, especialmente cuando se trata de Capitana Marvel. Sin embargo, Kamala se siente invisible tanto en casa como en la escuela, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado. La vida mejora con superpoderes, ¿verdad?

