Kamala Kahn, Ms. Marvel, es interpretada por la actriz Iman Vellani | Fuente: Disney Plus

Ya se encuentra disponible en Disney Plus 'Ms. Marvel: Guía para Fans de Marvel Studios', un corto documental exclusivo del servicio de streaming.

'Ms. Marvel: Guía para Fans' es un corto documental que muestra lo que hay detrás de la serie original 'Ms. Marvel', desde sus orígenes en los cómics hasta su desarrollo y producción como la próxima gran serie de Marvel Studios en Disney Plus.

También ofrece varias entrevistas con su galardonado equipo de creadores y con la cautivadora estrella de la serie, la recién llegada al mundo Marvel Iman Vellani.

'Ms. Marvel', de Marvel Studios, es una nueva serie original que se estrena exclusivamente en Disney Plus el próximo 8 de junio. Presenta a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Jersey.

Ávida gamer y voraz escritora de fan-fiction, Kamala es fan de los Súper Héroes y tiene con ellos una imaginación descomunal, especialmente cuando se trata de Capitana Marvel. Sin embargo, Kamala se siente invisible tanto en casa como en la escuela, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado. La vida mejora con superpoderes, ¿verdad?

El equipo detrás de “Ms. Marvel”

Iman Vellani interpreta a Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel. Además, el elenco incluye a Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh, Rish Shah, Fawad Khan, Laurel Marsden, Arian Moayed, Adaku Ononogbo, Alysia Reiner, Azhar Usman, Laith Nakli, Nimra Bucha y Travina Springer, con Aramis Caballero.

Los coproductores ejecutivos de la serie son Sana Amanat y Trevor Waterson, mientras que Bisha K. Ali es la escritora principal.

Los directores de la serie son Adil & Bilall (Adil El Arbi & Bilall Fallah) [Episodios 101 y 106], Meera Menon [Episodios 102 y 103] y Sharmeen Obaid-Chinoy [Episodios 104 y 105]. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Adil & Bilall, Bisha K. Ali y Sana Amanat son los productores ejecutivos. Bisha K. Ali también es la escritora principal.

