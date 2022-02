Adam Sandler y Jennifer Aniston trabajan en la secuela de "Murder mystery" | Fuente: Instagram | Adam Sandler

Adam Sandler y Jennifer Aniston confirmaron que se encuentran trabajando en la segunda parte de la película "Murder Mystery". Los actores compartieron en Instagram un detrás de cámara de la producción que se estrenará a través de Netflix.

"De vuelta al trabajo con mi amiga. #MurderMystery2", publicó Sandler en la red social, donde aparece en una foto abrazando a la expareja de Brad Pitt. La secuela ya había sido anunciada en octubre de 2019, tres meses después del estreno de su predecesora.

"De vuelta al ruedo con mi amiguito", escribió Aniston en su publicación, que también incluye un video donde aparecen miembros de la producción. Los actores ya habían trabajado juntos en 2011 para el estreno de la comedia "Just go with it".

ÉXITO EN NETFLIX

De esta manera, Sandler y Aniston volverán a interpretar a sus personajes Nick y Audrey Spitz, respectivamente. La primera parte de "Murder Mystery" debutó en Netflix el 2019 y en muy poco tiempo se convirtió en un éxito para la plataforma de streaming.

El filme nos muestra la historia de Nick (Sandler), un oficial de policía de Nueva York y su esposa Audrey (Aniston), ambos sumergidos en una criris de pareja. Para salvar su matrimonio, los protagonistas deciden viajar a Europa, pero una inesperada situación los lleva a ser acusados del asesinato de un magnate.

Por el momento "Murder Mystery 2" no tiene fecha de estreno confirmada, pero teniendo en cuenta que su rodaje recién está comenzando, es probable que la veamos en Netflix recién para el 2023.



¿CUÁNDO SE ESTRENA?

Sander y Anniston se tomaron la foto en Oahu, Hawái, en plena sesión de filmación. Si bien la instantánea no revela nada de la trama, confirma que la historia ya está encaminada. Se espera que dentro de poco la producción cambie la locación.

Por el momento "Murder mystery 2" no tiene fecha de estreno confirmada, pero teniendo en cuenta que su rodaje recién está comenzando, es probable que la veamos en Netflix recién para el 2023.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.