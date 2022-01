Utopía es una película peruana de 2018 dirigida por Gino Tassara y Jorge Vilela basada en el Incendio de la discoteca Utopía. | Fuente: YouTube | Utopía, la película

"Utopía, la película", dirigida por Gino Tassara y el fallecido Jorge Vilela, ingresó el último viernes al catálogo de Netflix. La cinta está basada en el incendio que se produjo en la discoteca del mismo nombre, donde murieron trágicamente 29 jóvenes.

El director se encuentra gratificado por lo que considera una gran oportunidad de mostrar su trabajo al exterior. Sin embargo, expresó su tristeza de no compartir esta buena noticia con su compañero y colega, Jorge Vilela.

"Los cinco años que demoró hacer la película valieron la pena, estoy feliz y triste a la vez porque no puedo disfrutar este gran logro con mi amigo Jorge Vilela, que dirigió conmigo y falleció el año pasado", acotó.

"Estoy sorprendido porque en un primer momento a mí me dijeron que Netflix no quería a 'Utopía…' y se hubiera quedado en el baúl de los recuerdos si me hubiera quedado con la respuesta de esta distribuidora peruana", explicó Tassara.

"Tuve que sacar mi película con una distribuidora de España, Quechua Films, para que recién 'Utopía', la película’ pueda participar en diferentes festivales internacionales y sea vista hasta en Hong Kong", dijo.

EL PRIMER PASO PARA EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

De acuerdo con el director, este paso es importante para que trabajo sea visto a nivel internacional. "Es muy difícil que crean en ti y te apoyen, es muy complejo que tu película sea taquillera y que quede en la memoria de muchos peruanos. Ha sido bonito saber que esta lucha de los papás de Utopía se conozca a nivel internacional".

Gino Tassara señala que para este año ya tiene previsto el lanzamiento de dos películas. 'La cinta 'Reinas sin corona' que tratará sobre la lucha contra la violencia hacia la mujer y una comedia 'Divorciadas, más vale sola que mal acompañada'.

