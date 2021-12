"No miren arriba" y otras 9 series y películas de Netflix sobre el fin del mundo | Fuente: Netflix

¿Qué pasaría si vieras en la televisión a dos astrónomos diciendo que el mundo se acabará en solo 6 meses? Esta es la premisa de la película “No miren arriba”, una producción de Netflix que reúne a grandes estrellas como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchet, Ariana Grande, entre otras. Una comedia irónica donde dos astrónomos descubren que un asteroide destruirá la Tierra, por lo que tendrán que enfrentarse a un gran reto: advertir a la humanidad.

¿Qué harías tú en este escenario? ¿La mejor fiesta del mundo?, ¿te declararías a tu crush?, ¿renunciarías a tu trabajo?, ¿o quizá terminarías de ver todas las series y películas que agregaste en tu lista de "ver más tarde"?

Por eso, hoy te traemos algunos títulos que sí o sí deberías ver antes de que el mundo acabe, no importa si eres amante de la comedia, del cine de culto, del terror o si eres de los que aman ver a sus actores favoritos en papeles que nunca te imaginaste. Aquí encontrarás una lista de producciones imperdibles.

Úrsula Corberó en "La casa de papel"

"La casa de papel"

Esta serie española es una de las más vistas en todo el mundo. Se caracteriza por darnos una montaña rusa de emociones: te hará llorar, reír, odiar, hasta incluso amar a quien pensabas que era el malo. Esta historia de atracadores es de las que te mantienen con la adrenalina al tope y sus giros inesperados, llenos de sorpresas, harán que olvides que el mundo se está acabando.

Viaja en el tiempo con "Dark".

"Dark"

Si no te voló ya la cabeza el saber que la Tierra se destruirá por un asteroide, esta serie alemana hará que te enganches desde los primeros capítulos. Su historia, compleja y llena de encrucijadas en el tiempo, te hará pensar que es posible regresar al pasado y evitar incluso que un meteorito destruya la Tierra.

Anya Taylor Joy protagoniza "Gambito de dama"

"Gambito de dama"

No hay que ser fan del ajedrez, ni mucho menos saber jugarlo para disfrutar de esta serie que narra la historia de Beth Harmon, una niña huérfana que descubrió a temprana edad un talento innegable para el ajedrez, y que poco a poco fue haciéndose lugar en los torneos internacionales más grandes del mundo. Con la actuación destacable de Anya Taylor Joy, "Gambito de dama" logró diversas nominaciones y premios, incluyendo un Emmy a mejor serie limitada. Es muy probable que esta serie haga que aprender ajedrez sea una de las cosas que quieras hacer antes de morir.

Millie Bobby Brown interpreta a Eleven (Once), en "Stranger Things".

"Stranger Things"

Esta historia inicia con la misteriosa desaparición del pequeño Will Byers, en el pueblo ficticio de Hawkins. Sus mejores amigos, junto a Once (una niña misteriosa con poderes sobrenaturales), harán de todo para encontrarlo, luchando contra fuerzas desconocidas de una dimensión alternativa. Corre a verla, porque si no llega el asteroide, la cuarta temporada sí lo hará muy pronto.

"El juego del calamar" y una competencia bastante particular.

"El juego del calamar"

Esta serie coreana gira en torno a 456 personas que viven en situaciones económicas preocupantes, pero que, sorpresivamente, un día reciben una invitación mediante una tarjeta a un misterioso juego de supervivencia, cuyo premio en efectivo es más que tentador. Sin embargo, ninguno de ellos se imaginaba que perder en alguno de los juegos significaba perder la vida. Gracias a su innovadora trama y escenarios lúdicos, esta serie se convirtió rápidamente en la más vista de Netflix. Por eso, no debe faltar en tu lista de cosas que cumplir antes de que el mundo se acabe.

"Black Mirror" cuestiona la relación del hombre con la tecnología.

"Black Mirror"

Esta producción nos muestra el impacto de la tecnología en el mundo y en nosotros: desde los efectos del uso excesivo de redes sociales, hasta el alcance de la inteligencia artificial. Cada historia nos da un punto de vista diferente de lo que, para el creador Charlie Brooker, el avance tecnológico podría causar en nuestras vidas con el pasar de los años. "Black Mirror" hará que te des cuenta de que un meteorito no es la única manera en que nuestras vidas podrían llegar a su fin.

Diversión animada en "Los Mitchell contra las Máquinas"

"Los Mitchell contra las Máquinas"

En esta película, el viaje por carretera de la familia Mitchell, quienes acompañan a Katie a su primer día de universidad, se verá interrumpido por el ataque de un ejército de robots. Contra toda expectativa, los Mitchell se convertirán en la última esperanza de la humanidad. Su muy buena animación, una historia bien contada y, en especial, el mensaje que nos deja sobre aceptarnos tal cual somos, la hacen una historia imperdible para toda la familia.

"El Irlandés" tiene un reparto de lujo.

"El Irlandés"

Esta historia de mafia basada en el misterioso caso de la desaparición de Jimmy Hoffa, ha sido catalogada como una obra maestra. Debes ver "El Irlandés" porque es una oportunidad única de disfrutar de las actuaciones de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci bajo la dirección de Martin Scorsese.

"Roma" recrea el México del los 70.

"Roma"

Para los usuarios más exigentes está "Roma", película latina dirigida por Alfonso Cuarón, que nos regala un retrato vívido y emotivo de la vida doméstica en el México de los setenta. Fue ganadora de los premios Óscar a mejor director, mejor película extranjera y mejor fotografía, además de ser la primera película latinoamericana en ser nominada a la categoría de mejor película.

"No miren arriba", la cuenta regresiva antes de la caída de un meteorito.

"No miren arriba"

No puede faltar en tu lista "No miren arriba", producción que reúne a grandes estrellas del cine como Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep. Esta historia nos muestra a dos astrónomos que descubren que el planeta Tierra será destruido en 6 meses por el impacto de un asteroide que se viene acercando rápidamente, sin embargo, esta cinta le da un toque de humor a la situación al mostrarnos una sociedad que parece ignorar la situación.

